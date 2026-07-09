Sağlık Bakanı Memişoğlu Karabük’e geliyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun cuma günü çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Karabük'e geleceği bildirildi.
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Memişoğlu'nu Karabük'te ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.
Memişoğlu'nun programı kapsamında saat 10.00'da Karabük Valiliğini ziyaret edeceğini aktaran Salt, saat 14.15'te AK Parti Karabük İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geleceğini ifade etti.
Bakan Memişoğlu'nun saat 15.00'te Karabük Belediyesini ziyaret edeceğini kaydeden Salt, programın devamında saat 15.45'te MHP Karabük İl Başkanlığına ziyarette bulunacağını bildirdi.
Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Salt, ziyaret kapsamında Karabük'te yürütülen sağlık yatırımları ve projelerinin değerlendirileceğini, kentin sağlık alanındaki gelişimine katkı sağlayacak istişarelerde bulunulacağını ifade etti. - KARABÜK
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