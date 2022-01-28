Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YÖKAK kalite güvencesi etiketi almaya hak kazandı - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YÖKAK kalite güvencesi etiketi olan ilk beş enstitüden biri oldu

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen 2021 Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı kapsamında YÖKAK Kalite Güvencesi Etiketi almaya hak kazandı.

YÖKAK'ın ilgili üyeleri tarafından kurumsal değerlendirme ve karar verme süreçlerinin açıklık, nesnellik, anlaşılırlık, tutarlılık ve şeffaflık gözetilerek büyük bir titizlikle yürütüldüğünü aktaran Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Prof. Dr. Elif Çadırcı, Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı kapsamında Gümüş YÖKAK Kalite Güvencesi Etiketi almaya hak kazandıklarını ve bu sayede enstitü olarak Türkiye'de YÖKAK Kalite Güvencesi Etiketi olan ilk beş enstitüden biri olduklarını söyledi.

Sağlık alanında sınırlarının çok ötesine geçen bir üne sahip olan Atatürk Üniversitesinin hem akademik hem eğitim hem de topluma katkı misyonlarını başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Çadırcı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak ülke yükseköğretimine yönelik vermiş oldukları hizmetin ödüllendirilmesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirtti ve desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Çomaklı başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

Rektör Çomaklı: "YÖKAK'ın Ölçütleri Üniversitemize Değer Kattı"

Elde edilen başarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından geçtiğimiz aylarda üniversitemizin genel eğitimi akredite edilmişti. Şimdi de YÖKAK tarafından Sağlık Bilimleri Enstitümüzün verdiği kaliteli hizmet tescillendi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi üniversitemizin her tabakasına değer kattığı gibi birimlere nüfuz ederek var olan yetenekleri de gün yüzüne çıkardı. Araştırma Üniversitesi ile arzu edilen seviyeye çıkan üniversitemiz, kalite çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

YÖKAK'ın, üniversitelerde kalite kültürünün ve kalite güvencesi sisteminin benimsenmesine yönelik önemli çalışmalar yürütmekte olduğunu ve üniversitelerin ön planda olan, gelişmeye açık ve güçlendirilmesi gereken yönlerinin belirlenmesi ve büyümesinde önemli katkılar sunduğunu aktaran Rektör Çomaklı: "Bu doğrultuda her geçen gün kendisini daha da geliştiren Atatürk Üniversitesi de bu doğrultuda tüm aile bileşenleri ve dış paydaşlarıyla birlikte gayret göstermektedir. Üniversite olarak kendimizi sorgulamaya, yenilemeye ve geliştirmeye devam etmekteyiz. Bu düşüncelerle kurumlarımızın geleceğe olan yürüyüşlerinde yol arkadaşlığı yaparak desteklerini esirgemeyen YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile YÖKAK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyor, elde edilen başarıdan dolayı Sağlık Bilimleri Enstitüsü yönetimini ve çalışma ekibini kutluyorum" dedi. - ERZURUM