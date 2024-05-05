Sağlık çalışanları Filistin dramına sessiz yürüyüşle tepki gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Sağlık çalışanları Filistin dramına sessiz yürüyüşle tepki gösterdi

Filistin'de devam eden soykırım ve zulme tepki gösteren sağlık çalışanları, çocuklarla birlikte düzenledikleri sessiz yürüyüşle Filistinli kardeşlerine destek verdi. Yürüyüşte konuşan sağlık personeli Hayati Yaşar İlbaş, İşgalci İsrail'e seslenerek, zalimliklerinin tarihte lanetle anılacağını ve hesaplaşacaklarını belirtti.

05.05.2024 11:29
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Sağlık çalışanlarının Filistin'de yaşanan drama yönelik sessiz yürüyüş tepkileri devam ediyor.

7 aydır devam eden soykırım ve zulme tepki gösteren sağlık çalışanlarının bu haftaki programında çocuklar ellerindeki pankart ve sloganlarıyla Filistinli kardeşlerine destek verdi.

Kent meydanında yapılan sessiz yürüyüş programında konuşan Şehir Hastanesinde görevli sağlık personeli Hayati Yaşar İlbaş, "Gittikçe zalimliği ve zulmü artan İşgalci İsrail'e diyoruz ki 'Sonun yaklaştı, geçmişteki tüm zalimler gibi senin de tarihin kara sayfalarında adın geçecek ve lanetle anılacaksın, bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup yardımcın olanlar da ileride utancından kaçacak delik arayacak ve yargılanmaktan kurtulamayacak'. 2 milyon mazlumun göğü inleten çığlıklarına sessiz kalan sağırlarla hesaplaşacağız. Masumlar öldürülünce susan dilsizlerle hesaplaşacağız. 35 bin kişinin katledilmesini görmeyen, kör taklidi yapanlarla hesaplaşacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık çalışanları Filistin dramına sessiz yürüyüşle tepki gösterdi - Son Dakika

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