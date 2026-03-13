Sağlık Çalışanları Mutsuz - Son Dakika
Sağlık Çalışanları Mutsuz

13.03.2026 16:33
SES Sinop Temsilcisi Ayhan Çalık, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

(SİNOP) - Haber: Mustafa USTA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, "Tedavi edici sağlık hizmetlerine yoğunlaşan özel hastanelerin teşvik edildiği bir sistem yerine yeniden koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği sisteme geçilmeli. Sağlık çalışanları mutsuz" dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sinop Şubesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika adına açıklama yapan SES Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, 14 Mart Sağlık Haftası'nı mücadeleyle bayrama dönüştürmek istediklerini belirtti. Çalık, sağlık hizmetinin metalaştırılarak alınıp satılan bir mala dönüştürülmesine, hastaya müşteri denilmesine ve sağlık bütçesinin özel sermayeye aktarılmasına karşı mücadeleye devam ettiklerini ifade etti. Çalık, şöyle konuştu:

"Sağlıkta dönüşüm reformu denilen uygulamayla birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri adeta ortadan kaldırılmıştır. Tedavi edici sağlık hizmetlerine yoğunlaşan özel hastanelerin teşvik edildiği bir sistem yerine yeniden koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği sisteme geçilmeli. Sağlık çalışanları mutsuz. Sağlık çalışanlarının ödenen ücret farklı kalemlerde yapılıp emekliye yansımamakta tek kalemde emekliye yansıyacak ve insanca yaşamaya yetecek bir ücret ödenmesini talep ediyoruz. Sağlıkta şiddetin kaldırılması için ciddi caydırıcı yasaların oluşturulmasını istiyoruz. Sağlık tesislerindeki yöneticilerin liyakata uygun atanması gerektiğini düşünüyoruz, istiyoruz. Bunun dışında poliklinik hizmetlerinden vatandaşın yararlanabilmesi için bu sistemin daha uygun hale getirilmesini istiyoruz. Bugün ülkenin dört bir yanında insanlar hastanelerden randevu alamamakta. Bizim ilimizde o kadar büyük sorun yaşanmasa bile büyük illerde randevu alıp muayene olabilen hastaların daha sonraki tedavileri yapılamamakta. MR, tomografi randevularını alamamaktalar. Devlet hastanelerinin güçlendirilmesini özel hastaneler olan teşviki kesip devlet hastanelerine aktarılmasını talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Çalışanları Mutsuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sağlık Çalışanları Mutsuz - Son Dakika
