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Sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi - Son Dakika
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Sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi

Kahramanmaraş'ta, sağlık çalışanları yeni yılın ilk gecesinde de mesailerine devam etti. Özel Sular Akademi Hastanesi, depremler sonrası hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık çalışanları, 2024 yılında daha iyi hizmet verebilmek için 24 saat 7 gün hizmet veriyor.

Sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi
31.12.2023 - 23:34,
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Sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi

KAHRAMANMARAŞ - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sağlık çalışanları yeni yılın ilk gecesinde de mesailerine devam etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası bölgenin en donanımlı sağlık kuruluşlarından biri olan Özel Sular Akademi Hastanesi, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Hastanenin acil servis bölümünde görev yapan fedakar sağlık çalışanları yeni yıla görevleri başında giriyor.

Hastanenin acil hekimi Dr. Selahaddin Can, "2023 depremlerini yaşamış şehrin insanları olarak bütün acılarımızı kalbimize gömdük. Şehit olan bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama hayat devam ediyor kalan sağlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için 24 saat 7 gün hizmet veriyoruz. Hastane olarak halkımızın hizmetindeyiz. 2024 yılının tüm halkımıza mutluluk barış getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Acil hekim Dr. Ali Kanoğlu, "Zor bir yıl geçirdik. Özellikle Kahramanmaraş için travma yılı oldu. Şehir merkezinde iki hastanemiz vardı ve onlar yıkıldı bizim yükümüz biraz daha ağırlaştı. Burada hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Hastanemiz hafif hasar olması nedeniyle deprem dönemi hastanemizi açık tuttuk. Önümüzdeki yıl yaraların sarıldığı ve milletimizin evlerine döndüğü yıl olur" dedi.

Kaynak: İHA
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