Sağlık Emekçileri Ücret ve Çalışma Koşulları İçin İsyanda

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Genel Sağlık-İş Sendikası üyeleri, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Genel Sağlık-İş Sinop İl Başkanı Mustafa Aytaç, beraberindeki sendika üyeleri adına İl Sağlık Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, sağlık sistemini ayakta tutan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin her geçen gün yeni hak kaybıyla, yeni belirsizlikle ve yeni adaletsizlikle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Sorunları çözmekle yükümlü olanların, emekçilerin alın terini korumak yerine haklarını budayan uygulamalar ürettiğini ifade eden Aytaç, "Bugün yaşanan tablo sağlık emekçisini görmeyen, emeği maliyet unsuru olarak değerlendiren ve sorunları çözmek yerine öteleyen yönetim anlayışının sonucudur. Bayram döneminde uygulanan idari izin hesaplamaları bunun en açık örneklerinden biridir" dedi.

Aynı kurumdaki sağlık emekçileri arasında farklı çalışma süreleri esas alınarak yapılan hesaplamalar nedeniyle nöbet usulü çalışan sağlık emekçilerinin 13 saate varan ücret kayıplarıyla karşı karşıya bırakıldığını anlatan Aytaç, şunları kaydetti:

"Aynı idari izin uygulamasında mesaili çalışanlar için farklı, nöbet usulü çalışanlar için farklı hesap yapılmasının hiçbir hukuki ve vicdani gerekçesi bulunmamaktadır. Kamu yönetimi keyfiyetle değil, eşitlik ilkesiyle yürütülmelidir. Sağlık emekçilerinin alın teri üzerinden tasarruf yapılamaz. Benzer bir belirsizlik gece çalışma ücretlerinde de sürdürülmektedir. 8. Dönem Toplu Sözleşme ile kazanılmış hak olmasına rağmen, gece çalışmasının artırımlı ücretinin bazı illerde ödenip bazılarında ödenmemesi kabul edilemez."

Sorunların en ağır yaşandığı alanlardan birinin 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları olduğunu bildiren Aytaç, "Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan emekçiler ihmaller, personel yetersizliği, sağlıksız çalışma koşulları, keyfi görevlendirmeler ve ücret adaletsizliğiyle de mücadele etmektedir" dedi.

"SAĞLIK EMEKÇİSİNİN HAKKI BÜTÇE HESABINA KURBAN EDİLEMEZ"

Aytaç, şunları söyledi:

"Bayram ve idari izinlerde mesai hesaplamalarındaki ücret kayıpları derhal giderilmeli, gece çalışma ücretlerindeki uygulama farklılıkları sonlandırılmalı, toplu sözleşme hükümleri sağlık emekçileri lehine eksiksiz uygulanmalıdır. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ekip ve ambulans sayıları gerçek ihtiyaçlara göre artırılmalı, keyfi görevlendirmeler sona ermeli, istasyonların fiziki koşulları iyileştirilmeli ve ücret adaletsizliği ortadan kaldırılmalıdır. Gece çalışması sağlık emekçilerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını doğrudan etkileyen ağır bir çalışma biçimidir. Bu nedenle gece çalışma tazminatı artırılmalı, ödemeler tüm illerde eşit ve eksiksiz uygulanmalı, sağlık emekçilerinin kazanılmış hakları hiçbir şekilde daraltılmamalıdır."

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hakkını teslim etmek devletin en temel yükümlülüğüdür. Emekçilerin haklarını yok sayan, sorunları görmezden gelen anlayış değişmedikçe sağlık sistemindeki kriz derinleşmeye devam edecektir. Sağlık emekçisinin hakkı bütçe hesabına kurban edilemez."