Sağlık Müdürü Akçakoca Hastanesini İnceledi - Son Dakika
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Sağlık Müdürü Akçakoca Hastanesini İnceledi

Sağlık Müdürü Akçakoca Hastanesini İnceledi

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla görüştü.

06.11.2024 11:28
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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Akçakoca İlçesi Devlet Hastanesinde ki çalışmaları yerinde inceledi, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelip hastaları ziyaret etti.

Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, ilçelerdeki hastaneleri ziyaretleri kapsamında; Akçakoca İlçe Devlet Hastanesine giderek yerinde incelemelerde bulundu. Sağlık yöneticilerinin de katıldığı programda hastane hizmetlerinin mevcut durumu, yapılan planlamalar ve çalışmalar hakkında İlçe Devlet Hastane Başhekimi Op. Dr. Sonay Kıvrakdal'dan bilgi alan İl Müdürü hastanede görev yapan sağlık personeller ile bir araya gelerek sohbet etti, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Akabinde hastane acil servis ve poliklinik hizmet alanlarını gezen Yasin Yılmaz, hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık Müdürü Akçakoca Hastanesini İnceledi - Son Dakika

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