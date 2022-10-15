Sağlık Müdürü hastane çalışanlarını dinledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesinde çalışanlarla bir araya gelerek, sorunları dinledi, ortaya çıkabilecek problemleri ve çözüm önerileri konularında fikir alışverişinde bulundu.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Atatürk Devlet Hastanesinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan çalışanlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen ve hastanenin bünyesinde görev yapan sürekli işçi kadrosundaki çalışanların katıldığı programda Dr. Yılmaz, yaptıkları toplantının temel amacının hastanede görev yapan çalışanların sorunlarını dinlemek, ortaya çıkabilecek problemleri ve çözüm önerileri konularında fikir alışverişi yapmak olduğunu söyledi.

"Arkadaşlarımızla bir araya gelmenin önemli olduğuna inanıyor ve fırsat buldukça bu toplantıları yapma gayret gösteriyoruz" diyen Yasin Yılmaz, "takım ruhu olmadan, ekip ruhu yakalanmadan başarının gelemeyeceğinin farkındayız" dedi.

Covid-19 salgını ile birlikte özellikle son iki yılda sağlık çalışanlarının çok yoğun bir çalışma temposu içerisine girdiklerini belirten Yılmaz, gösterilen özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm çalışanlara teşekkür etti. - DÜZCE