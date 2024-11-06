Sağlık-Sen\'den Cumhurbaşkanlığına Ziyaret

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, beraberindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz'ı ziyaret etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ve Sağlık-Sen Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz'ı ziyaret etti. 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikte bazı maddelerin mağduriyete neden olacağı belirtilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde görevli personelin sorunları aktarıldı. Ayrıca ziyarette 3+1 yıl sistemiyle istihdam edilen sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği yapabilmesinin önünün açılması istendi. Taleplere yönelik hazırlanan raporu Susmaz'a sunan Doğan, sorunlara yönelik çözüm önerilerini de sıraladı.

"Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği yeniden düzenlenmeli"

Ziyarette, 1 Kasım'da yürürlüğe giren 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeler gündeme geldi. Yapılan düzenlemelerin bazı mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekilerek, mağduriyet oluşturan maddelerin yeniden düzenlenmesi ve yapılan eleştirilerin dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

Ziyarette üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sorunları da anlatıldı. Üniversite hastanelerinde görevli pek çok çalışanın yer değişikliği talebinde bulunduğunu belirten Doğan, Sağlık-Sen olarak üniversite hastanelerinde görev yapan personele yer değişikliği hakkı verilmesine yönelik 'Sağlık-Sen Üniversite Hastaneleri Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu' kurduklarını kaydetti. Doğan, YÖK tarafından yer değişikliği talep toplama platformu oluşturulduğunu ve buraya gelen talepler doğrultusunda oluşturulan eşleşme listesinin Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiğini hatırlattı. Doğan, üniversitede görevli personelin bu mağduriyetinin giderilmesini istedi.

"Personelin karşılıklı yer değişikliği yapabilmesine imkan verilmeli"

Ayrıca kamuda sözleşmeli personel olarak çalışanların da yer değişikliği yapabilmesi için 3+1 yıl çalışma süresini tamamlaması gerektiğini ve bu durumda da çalışanların mağdur olduğunu dile getiren Doğan, "Bu mağduriyetin çözülmesi için sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği (becayiş) yapabilmesine imkan verilmeli. Bu kapsamda Sağlık-Sen olarak karşılıklı yer değişikliği talebinde bulunan sözleşmeli personelin taleplerinin değerlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu kurduk" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan sözleşmeli personelin sorunlarını aktaran Doğan, sözleşmeli personelin tutmuş olduğu nöbet karşılığında ek ders ücretinden ve tedbir kararı ödemesinden yararlanamadığını belirterek, ilgili mevzuatlarda değişiklik yapılmasını istedi. Doğan, ayrıca ek ders karşılığı çalışanların düşük ücretlerle görev yaptığına dikkat çekti. Doğan, ek ders karşılığı çalışanların kadrolu istihdamının sağlanarak yıllardır yaşadıkları mağduriyetlere son verilmesini talep etti. - ANKARA