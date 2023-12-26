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Sağlık-Sen Yönetimi, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı ve sağlıkta istihdamın artırılması taleplerini Cumhurbaşkanlığı'na iletti - Son Dakika
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Sağlık-Sen Yönetimi, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı ve sağlıkta istihdamın artırılması taleplerini Cumhurbaşkanlığı'na iletti

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetimi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile bir araya gelerek üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi ve sağlıkta istihdamın artırılması gibi konuları paylaştı.

Sağlık-Sen Yönetimi, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı ve sağlıkta istihdamın artırılması taleplerini Cumhurbaşkanlığı\'na iletti
26.12.2023 - 10:44,
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Sağlık-Sen Yönetimi, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi, sağlıkta istihdamın artırılması gibi birçok konuyu Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile paylaştı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen tarafından hazırlanan "Üniversitelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanları İçin Taleplerimiz" raporunu Genel Müdür Şentürk ile paylaştı.

Yer değişikliği konusunda önerilerde bulunuldu

Sağlık-Sen'in üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği hakkı için talep toplama platformu kurduğunu kaydeden Doğan, platformla ilgili detaylı bilgi verdi.

Üniversitelerde görev yapanların yer değişikliği konusunda önemli sorunlar yaşadığını dile getiren Doğan, bu konuda Cumhurbaşkanlığı'nın çalışma yapmasını talep etti.

Ayrıca Doğan, yer değişikliğinin yapılabilmesi için önerilerini sıraladı.

"Yardımcı hizmetler sınıfındakilerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi sahada büyük bir memnuniyet oluşturur"

Görüşmede gündeme gelen önemli bir konuda yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi oldu. Bu konunun da yıllardır çözüm beklediğine dikkat çeken Doğan, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesiyle sahada büyük bir memnuniyet oluşacağını söyledi.

İstihdam gündeme geldi

Sağlıkta iş yükünün fazlalığına dikkat çeken Doğan, istihdamın artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Bu durumun hem vatandaş hem de sağlık çalışanları açısından önem arz ettiğini kaydeden Doğan, en kısa sürede alım ilanının yayınlanmasını istedi. Genel Müdür Şentürk de konulara yönelik ilgili kurumlarla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Bilal Şentürk, Faruk Doğan, Kamu, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık-Sen Yönetimi, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı ve sağlıkta istihdamın artırılması taleplerini Cumhurbaşkanlığı'na iletti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık-Sen Yönetimi, üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı ve sağlıkta istihdamın artırılması taleplerini Cumhurbaşkanlığı'na iletti - Son Dakika
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