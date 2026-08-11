Sağlıklı Yaşam İçin Farkındalık Etkinliği

Samsun 19 Mayıs Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Nebiyan Festivali alanında kurulan stantta; meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları hakkında bilgi verilerek erken teşhisin önemi vurgulandı ve vatandaşlar ücretsiz kanser tarama programlarına katılım konusunda bilgilendirildi. Etkinlik kapsamında ayrıca tütün ve tütün ürünlerinin sağlığa zararları ile sigara bırakma süreci hakkında danışmanlık hizmeti sunuldu. Sağlıklı yaşamın önemli bileşenlerinden biri olan düzenli fiziksel aktivite ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirmeler yapılarak vatandaşların günlük yaşamlarında fiziksel aktiviteye daha fazla yer vermeleri teşvik edildi. Sağlık personeli tarafından vatandaşların soruları cevaplanırken; hastalıkların önlenmesi, erken tanı imkanlarından yararlanılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesine yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.