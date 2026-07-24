Sağlıklı Yaşam İçin Sigaraya Hayır - Son Dakika
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Sağlıklı Yaşam İçin Sigaraya Hayır

Sağlıklı Yaşam İçin Sigaraya Hayır
24.07.2026 12:25
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Şuhut'ta Kur'an Kursu öğrencilerine sigarayı bırakma semineri verildi, sağlıklı yaşam vurgulandı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sigaraya Başlamama" seminerinde, sağlıklı yaşam bilinci ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın önemi anlatıldı.

Şuhut İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Davut Gök, TOKİ Camii Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği seminerde, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve toplum açısından doğurduğu zararları kapsamlı şekilde ele aldı.

Karşılıklı soru-cevap ve sohbet ortamında geçen programda, özellikle çocuk yaşta doğru alışkanlıklar kazanmanın önemine dikkat çekildi. Öğrencilere, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin temel şartlarından birinin sigara ve diğer zararlı alışkanlıklardan uzak durmak olduğu vurgulandı.

Seminerde ayrıca, bilinçli, sağlıklı ve güçlü nesiller yetiştirmenin aile, okul ve toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilirken, öğrenciler de merak ettikleri konular hakkında sorular yönelterek programa aktif katılım sağladı.

İlçe müftülüğü yetkilileri, yaz Kur'an kurslarında sadece dini eğitimin değil, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bilinçlendirme faaliyetlerine de önem verdiklerini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçen Din Hizmetleri Uzmanı Davut Gök'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlıklı Yaşam İçin Sigaraya Hayır - Son Dakika

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