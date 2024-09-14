Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki Evi Kaçak Yapı Gerekçesiyle Mühürlendi - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki Evi Kaçak Yapı Gerekçesiyle Mühürlendi

Şahan Gökbakar\'ın Marmaris\'teki Evi Kaçak Yapı Gerekçesiyle Mühürlendi

Komedyen Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evi, kaçak yapılar nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Yapı kayıt belgeleri iptal edilen evin mühürlenme süreci hakkında Marmaris Belediyesi açıklama yaptı.

14.09.2024 12:13  Güncelleme: 12:32
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Komedyen Şahan Gökbakar'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde yer alan evi, mesken ile eklentilerinin kaçak olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi ekipleri, komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris ilçesinde yer alan evini, inceleme yaptıktan sonra, yapı tatil tutanağı düzenleyerek mesken ile eklentilerinin kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi.

Mülkiyeti Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ev ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edilmişti.

Konu ile ilgili olarak Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kamuoyunda sanatçı Şahan Gökbakar'ın evi olarak bilinen Turgut Mahallesi, eski 1931 parsel, yeni 243 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.'ye ait taşınmazla ilgili olarak Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince gerekli teknik inceleme ve tespit çalışması gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemede yapı tatil zaptı tutularak mühürleme işlemi tesis edilmiştir. Bundan sonraki süreç; ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuat hükümlerinin belirlediği süreler doğrultusunda tesis edilecek işlemlerle göre devam edecektir. Marmaris Belediyesi olarak konuya hassasiyetle yaklaştığımızı bildirir, kamuoyuna saygılarımızı sunarız" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki Evi Kaçak Yapı Gerekçesiyle Mühürlendi - Son Dakika

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