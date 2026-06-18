Sahil Güvenlik 44. Yılını Kutladı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Süleyman Şafak ve beraberindeki personel, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Sahil Güvenlik Teşkilatının denizlerde güvenlik, huzur ve kamu düzeninin sağlanmasındaki rolü ile yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanı Süleyman Şafak, günün anısına Kaymakam Topsakaloğlu'na üzerinde Sahil Güvenlik botlarının yer aldığı çerçeveli bir tablo ile çiçek takdim etti.

Programda ayrıca ilçedeki görev süreleri boyunca özveriyle çalışan ve tayinleri çıkan Sahil Güvenlik personeline başarı belgeleri verildi. Kaymakam Topsakaloğlu, personele hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. - MERSİN