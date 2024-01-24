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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Basın Mensuplarıyla Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirdeki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, medya sektörünün toplum ve şehir için önemini vurguladı. Şahin, Gaziantep'te yapılan önemli projeleri ve yeni çalışmaları sunumla paylaştı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda ayrıca diğer belediye başkanları ve siyasi parti il başkanları da gazetecilere seslendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Basın Mensuplarıyla Buluştu
24.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:16
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde bulunan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Medya sektörünün toplum ve şehir için öneminin vurgulandığı, özel bir otelde düzenlenen basın buluşmasında Belediye Başkanı Fatma Şahin, gazetecilerle sohbet etti. Buluşmada ayrıca Şahin, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nin son 10 yılda yaptığı önemli projeler ile yeni çalışmaların yer aldığı sunumu yaptı. Sunum sonrası ise Şahin, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

"Bu ortaklık, yazgı birliğinin biz bugün şahidiyiz"

Toplantıda sunum öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir ve ülkeye hizmet için gayret ve sevdalarının olduğunu belirterek, "Hayat geçip gidiyor. Nasıl geçirdiğin, ne hizmet yaptığın çok önemli. Bu memleketin ihracatının her bir rakamının değişmesinde, okuyan her bir çocuğun çalışmasında, bu şehrin hedeflerine aşkına sevdasına ulaşmasında bir sevdamız var. O yüzden biz birbirimizi seviyoruz. O yüzden birbirimizle yazgı birliği yaptık. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta beraberiz diyoruz. O yüzden dünyanın en büyük felaketinde, milletin en büyük dayanışmasından çıkarken arkamızı döndüğümüzde de yanımızdaydınız. En güzel günümüzde de yanımızdasınız. Bu ortaklık, yazgı birliğinin biz bugün şahidiyiz" dedi.

"Bir kalem bir kılıçtan keskin, bir kutu mürekkep bir donanmadan kuvvetlidir"

Gazetecilerin gece gündüz demeden memlekete dair duyarlı çalışmasının önemine vurgu yapan Şahin, "Bizim medeniyetimizde bir kalem bir kılıçtan keskin, bir kutu mürekkep bir donanmadan kuvvetlidir. Bu büyük yolculuğa bugün tanığız. Yarının da büyük bir hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bize güvenen halkımızdan, hemşerilerimizden, bütün taraflara yani herkese çok teşekkür ediyoruz. Güven bütün ilişkilerin başı. Sevgi, saygı, sadakat, sorumluluk dediğimiz şey de güvenle başlıyor. Güvenin olmadığı hiçbir şeyi sağlamak mümkün değil. Biz size güveniyoruz. Bu güven yolculuğunda yeni hedeflere gidiyoruz. Her yıl biliyorsunuz geleneksel hale getirdiğimiz noktada sizi çok yormadan, daha çok dinleyecek hesap verecek, sorumluluk makamındayız" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik de yaptığı konuşmalarda gazetecilik mesleğinin önemine ve günümüzdeki yerine yönelik konuşmalar yaparak gazetecilere seslendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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