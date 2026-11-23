Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun gelişmesinde, güçlü nesillerin yetişmesinde ve Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesinde üstlendiği önemli role dikkat çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda insan yetiştirme, değer kazandırma ve geleceğe yön verme sorumluluğu taşıyan kutsal bir meslek olduğunu belirtti. Bir çocuğun hayatına dokunmanın, bir milletin geleceğine dokunmak anlamına geldiğini vurgulayan Şahin, "Öğretmenlerimiz yalnızca evlatlarımıza okumayı, yazmayı ve bilgiyi öğretmiyor; onlara hayal kurmayı, sorgulamayı, üretmeyi ve geleceğe umutla bakmayı da öğretiyor. Bir çocuğun yüreğine ekilen her güzel değer, yarın güçlü bir toplumun temelini oluşturuyor. Bu nedenle öğretmenlerimizin emeği hiçbir karşılıkla ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Bizler, güçlü şehirlerin güçlü nesillerle, güçlü nesillerin ise nitelikli eğitimle yetişeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde eğitim alanında ortaya konulan hedefler ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, geleceğimizi bilgiyle, bilimle ve milli değerlerine bağlı nesillerle inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Gaziantep'te de eğitimi her zaman önceliklerimizin başında tutuyor, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve her evladımızın potansiyelini ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim yatırımlarımızla, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve spor alanlarında hayata geçirdiğimiz projelerle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin en büyük zenginliği, iyi yetişmiş insan kaynağıdır. Bu hedefe ulaşmamızdaki en önemli yol arkadaşlarımız da öğretmenlerimizdir. Onların sabrı, emeği, sevgisi ve fedakarlığı, yarınlarımızı aydınlatan en büyük gücümüzdür. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği uygarlık hedefi doğrultusunda, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürüyor; öğretmenlerimizin yetiştirdiği nesillerle daha güçlü, daha üretken ve daha müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan, emekli olan ve geleceğimiz için yüreğini ortaya koyan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.