Şahin'den konservatuvar öğrencisine umut olan protez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahin'den konservatuvar öğrencisine umut olan protez

Şahin\'den konservatuvar öğrencisine umut olan protez
05.05.2026 12:10  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki konservatuvar öğrencisi ile bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki konservatuvar öğrencisi ile bir araya geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda örnek bir dayanışma hikayesine daha imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi aracılığıyla genç öğrenciye umut oldu.

15 yaşında kemik kanseri teşhisi konulan ve yaklaşık 5 yıl süren zorlu bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başaran Şevin Balakan, yaşadığı tüm zorluklara rağmen eğitim hayatından kopmayarak önemli bir başarı gösterdi.

2022 yılında üniversite sınavında elde ettiği başarıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nü kazanan Balakan, eğitimine devam ettiği süreçte hastalığın yeniden nüksetmesi sonucu sol bacağını kaybetti.

Başkan Şahin, Şevin'in çağrısına kayıtsız kalmadı

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunma azmini sürdüren Şevin Balakan'ın, protez bacakla yeniden yürüyebilme hayalini dile getirdiği sosyal medya paylaşımı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Fatma Şahin, "Şevin Hanım'ın yanındayız" diyerek sürecin başlatılması talimatını verdi.

Başkan Şahin'in talimatıyla ekipler, Bitlis'in Tatvan ilçesine giderek Balakan'ın muayene ve değerlendirme sürecini yerinde gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda açık yaranın iyileştiği ve protez uygulaması için gerekli klinik uygunluğun sağlandığı tespit edildi.

Protez süreci başlatıldı, üretim aşamasına geçildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne kabul edilen Balakan, kesin ölçü işlemleri için sürece dahil edildi. 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında protez üretim ve uygulama aşamalarına geçildi.

Duygu dolu buluşma

Teşekkür amacıyla Başkan Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Şevin Balakan, yaşadığı zorlu süreç ve verdiği mücadeleyi anlattı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Balakan, sağlanan desteklerden dolayı teşekkür ederek sahne sanatları alanında kendini geliştirmek ve bu alanda ilerlemek istediğini ifade etti.

Ziyarette Balakan, Başkan Şahin'e "Şad Olup Gülmedim" türküsünü seslendirdi. Sözlüsüyle birlikte ziyarete katılan Balakan'a Başkan Şahin, evlilikleri için beyaz eşya desteği sağlayacaklarını ifade ederken, talep etmeleri halinde nikahlarını da kıyabileceğini belirtti.

Rehabilitasyon süreci yakından takip edilecek

Öte yandan süreç boyunca belediye bünyesinde görev yapan fizyoterapistler tarafından Şevin Balakan'a çevrim içi fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği sağlanacak, tedavi süreci titizlikle ve yakından takip edilecektir. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahin'den konservatuvar öğrencisine umut olan protez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti
A Milli Takım’ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

12:33
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
12:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
12:16
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
12:04
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
Okul kantinlerinde yeni dönem: İhlal edene rekor ceza var
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 13:14:01. #7.12#
SON DAKİKA: Şahin'den konservatuvar öğrencisine umut olan protez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.