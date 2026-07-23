Fatma Şahin muhtarlarla bir araya geldi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi, kentte yürütülen yatırımlar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Kent yönetiminde katılımcılığı ve ortak aklı esas alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fatma Şahin öncülüğünde istişare kültürünü güçlendiren toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Başkan Şahin, Şehitkamil ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek tamamlanan yatırımlar, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinin yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ile MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Doğan da katıldı.

Toplantıda hayata geçirilen ve planlanan yatırımlar paylaşıldı

Toplantıda gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunda, GASKİ'nin devam eden ve planlanan yatırımları, altyapı yenileme çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon projeleri, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı olumsuzluklara karşı yürütülen çalışmalar ve su yönetimine yönelik uygulamalar ele alındı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve, ulaşım alanında metro projesi, yol yatırımları, yerli ve milli tren setleriyle hizmet veren GAZİRAY, toplu taşıma filosuna kazandırılan yeni araçlar, trafik düzenlemeleri, ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmaları, konut projeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları, BÜSEM, yeşil alan yatırımları ve genel bakım-onarım faaliyetleri katılımcılarla detaylı şekilde paylaşıldı.

Sunumların ardından mahalle muhtarları söz alarak talep ve önerilerini dile getirdi. Toplantı boyunca ilgili teknik ekipler, iletilen talepleri tek tek kayıt altına alırken, yürütülen çalışmalar hakkında da muhtarlara bire bir bilgi verdi.

"İlerliyorsa doğru yoldayız, ilerliyoruz"

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 yıldır sahada vatandaşla birlikte çalıştığını vurgulayarak, "Biz istişare yapıyoruz. Gerçekten coğrafya çok zor günler geçirdi. O yüzden bize düşen şey ise işimizi iyi yapmak. Makrodan mikroya, mikrodan makroya birbirimizi iyi dinlemek zorundayız. İyiyi büyütmemiz, bir eksik varsa da tamamlamamız, bir yanlış varsa düzeltmemiz lazım. Biz kardeşlik hukukundayız. Şehir küçük İstanbul yeni Marmara. Önemli olan ilerlememiz. İlerliyorsa doğru yoldayız, ilerliyoruz. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakalım. Notlarımızı aldık" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise yaptığı konuşmada belediye olarak tüm çalışmaları istişare kültürüyle yürüttüklerini belirterek, "Mahalleyle ilgili ilçeyle ilgili bir problem olduğundan hemen hepimiz baş başa verip çözüyoruz. Muhtarlar da bizim ekiplerimizin büyük bir parçası. Biz muhtarlarımızın sürekli gelen talep ve şikayetlerinden rahatsız olmuyoruz, aksine gücümüze güç kattıklarına inanıyoruz. Çözüm odaklı yaklaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da toplantının yerel yönetimlerle mahalle temsilcileri arasındaki iletişimi güçlendirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, "Mahallelerin sorunlarını en iyi muhtarlarımız biliyor. Bizler de bu mevki makamlardan gelip geçeceğiz. Gaziantep İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en hızlı büyüyen ikinci şehri. Sizlerden ricamız devamlı bizlerle temas halinde olmanız. Bize düşen, şahsıma düşen ne konu olursa kamu yararına tabii ki her zaman gelebilirsiniz. Biz bir ekibiz ve hep beraber hareket ederek Ankara'da da çalışıyoruz bire bir takip ediyoruz" diye konuştu.

MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise toplantıda dile getirilen taleplerin yerel yönetimler açısından yol gösterici nitelik taşıdığını ifade ederek, "Sevindirici yanı başta başkanımız olmak üzere bütün bürokratlar olayın farkındalar. Biz birlikte hemşerilerimizi, insanlarımızı nasıl mutlu edebiliriz, hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz bunu düşünüyoruz. Üzerimize düşen ne varsa biz yaparız, biz yapamadığımız devlet kanallarımızla da vesile oluruz, aracı oluruz. Kendi içimizdeki birliklerimizi koruduğumuz takdirde bu sorunların hiçbirisi aşılamayacak, yapılamayacak sorunlar değil. Başkan Fatma Şahin, sorunlardan korkan çekilen birisi değil, sorunların üzerine giden, çözen bir yapısı var" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ise toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, mahallelere yönelik yürütülen hizmetlerin vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Doğan da başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.