Şahin, "şehrim okulum" projesi kapsamında velilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şahin, "şehrim okulum" projesi kapsamında velilerle buluştu

Şahin, "şehrim okulum" projesi kapsamında velilerle buluştu
28.04.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehrim Okulum" Projesi ile birleşerek kapsamı genişletilen "Yetenek Kaşifi" Programı kapsamında düzenlenen veli bilgilendirme toplantısına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şehrim Okulum" Projesi ile birleşerek kapsamı genişletilen "Yetenek Kaşifi" Programı kapsamında düzenlenen veli bilgilendirme toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda geliştirilen "Şehrim Okulum" Projesi'nde pilot il olarak seçilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen "Yetenek Kaşifi" Programı ile çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Gazi şehirde, programın başlangıç aşamasını oluşturan "Yetenek Kaşifi" Programı'nın detaylarını paylaşmak ve velileri bilgilendirmek amacıyla Nihan Suzan Sipahi Anaokulu'nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin spor ve eğitim altyapısından öğrencilerin nasıl faydalanabileceği, yeteneklerini nasıl keşfedebilecekleri ve projeye dair merak edilen tüm başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

"Şehrim Okulum" Projesi, spor, kültür, bilim, sanat ve doğa-çevre-toplum başlıkları altında, çocukların eğitim süreçlerini okul dışına da taşıyarak yerel yönetimlerin desteğiyle çok yönlü gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Proje, aileyi ve toplumu eğitim sürecine aktif şekilde dahil ederek sürdürülebilir bir öğrenme modeli oluşturmayı hedefliyor.

"Çocuk kendi yeteneğine göre keşfedildiğini gördüğü zaman gözünün içi gülüyor, yaptığı işten mutlu oluyor"

Toplantıda projenin gelişimi, yapılan yatırımları velilere anlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İstikametimiz iyi belirlersek, birbirimiz ile safları sıklaştırırsak, birbirimizi çok iyi anlarsak, hedefimizi koyarsak, rüzgar nereden gelirse gelsin, hedefe doğru hızla gideceğiz. Tesislerimiz artık olgunlaştı. Hem sayısal itibariyle hem de nitelik ve nicelik itibariyle. Evlatlarımız çok kıymetli. Bir annenin, bir babanın çocuğa vereceği en güzel şey onu iyi yetiştirmek. Çocuk kendi yeteneğine göre keşfedildiğini gördüğü zaman gözünün içi gülüyor, yaptığı işten mutlu oluyor. Günün sonunda evde huzur oluyor. Bu çocukları kendi doğuştan getirdiği kabiliyetine göre bir yolculuğa çıkarmamız gerekiyor. Bu yolculukta da en az zararla gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da konuşma yaparak Maarif Modeli ve Şehrim Okulum Projesi'ne değindi avantajlarından ve kapsamından söz etti.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ise Yetenek Kaşifi hakkında velilere bilgi veren sunum yaptı.

Nihan Suzan Sipahi Anaokulu Müdürü Hülya Güden, proje için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahin, 'şehrim okulum' projesi kapsamında velilerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:06:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Şahin, "şehrim okulum" projesi kapsamında velilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.