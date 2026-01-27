Şahinbey Ampute lider oldu

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek 3 liderliğe yükseldi.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran taraftarının desteğini arkasına alan mavi beyazlı ekip, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Akkent Spor Köyü Ampute Futbol Sahası'nda oynanan maçı

Soğuk hava şartlarına rağmen sahaya çıkan mavi beyazlı ekip, mücadeleyi 3-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü'nü rahat bir şekilde yenen ve altın değerinde 3 puan elde eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı liderliğe yükselmenin sevincini yaşadı.

Karşılaşmayı Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki ve taraftarlar izledi.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Altın değerinde 3 puan aldık. oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Şampiyonluk yolunda önemli 3 puan elde ettik. 3 gollü bu galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve lider oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. - GAZİANTEP