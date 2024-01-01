Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılının son gününde kamu çalışanlarını ve taksicileri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılının son gününde görev başında olan kamu çalışanlarını ve taksicileri ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılının son gününde yeni yıla görevleri başında giren polis, itfaiye ve taksicileri ziyaret ederek yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

"Huzurlu bir yıl diliyorum"

Emniyet Mensuplarının, itfaiyecilerin ve sağlık çalışanlarının 7/24 esasına göre fedakarca çalıştığına dikkati çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "2023 yılında yaşanan tüm olumsuzlukların ve üzücü olayların geride kalmasını diliyorum. Yılın her günü biz uyusak dahi emniyet mensuplarımız, itfaiyecilerimiz ve sağlık çalışanlarımız görevlerinin başındalar. Yılbaşı gecesi görevleri başında olan emniyet mensuplarını, itfaiyecileri ve taksici esnafımızı ziyaret ettik. Yeni yılın onlara sağlık mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP