Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Başkan Tahmazoğlu, esnafın taleplerini dinleyerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

27.08.2024 13:42  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey İlçesi'ndeki esnafı ve vatandaşı ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Göreve geldiği ilk günden itibaren daha modern bir Şahinbey için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlar ile sık sık bir araya gelerek onların taleplerini dinliyor.

"Vatandaşlarımızla iç içeyiz"

Yapılan projeler hakkında esnafa bilgiler veren Başkan Mehmet Tahmazoğlu, " Gaziantep'imiz tüm dinamikleri ile bölgede ve ülkemizde ticaretin kalbi konumundadır. İlçemizde ise ticarete can veren esnaflarımız oldukça fazla. Esnaf dostu belediye olarak her fırsatta esnaflarımızla bir aradayız. İlçemizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli bir rol oynayan esnaflarımızı ara ara ziyaret ederek, sohbet ediyoruz. Kent hayatını daha konforlu hala getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Esnafımızı seviyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için esnafımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Esnafımızın kazançlarının bereketli olmasını diliyorum. Güler yüzlü ve samimi sohbetlerinden dolayı esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Şahinbey, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
12:21 Yüreklerin ağıza geldiği an Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi Yüreklerin ağıza geldiği an! Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
19:03 Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül’ün halası vefat etti Eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün halası vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 14:15:36. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement