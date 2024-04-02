Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan Ayında Vatandaşları Ziyaret Ediyor

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan Ayı'nda çat kapı ziyaretlerle vatandaşlara misafir oluyor.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayında da iftar öncesi ve sonrası ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

"Ramazan ayı kardeşlik ayı"

Yaptığı ziyaretlerle vatandaşların Ramazan Ayı mutluluğuna ortak olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ramazan ayında vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Çat Kapı ev ziyaretlerimiz ile onlarla yüz yüze görüşüp sohbet ediyoruz. Dertleşelim, sohbet edelim, birbirimizle olan kardeşliğimizi, bağlarımızı güçlendirelim diye de bu tür buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca talepleri olup olmadığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim en büyük amacımız, insanlarımızın hayır dualarını alabilmektir. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde tüm gönüllere bu manevi iklimi Ramazan ayında bir nebze de olsa dokunmaktır. Ramazan ayı boyunca ailelerimize çat kapı ziyaretler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP