Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tahmazoğlu, mesajında öğretmenlerin fedakarlıklarını ve toplumun geleceğini şekillendirmedeki rollerini vurgulayarak, tüm öğretmenlere şükranlarını iletti.

Çocukların hayata hazırlanmasında öğretmenlerin çok önemli bir göreve sahip olduğunu belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştiren, sabır ve özveriyle çalışan öğretmenlerimiz, toplumumuzun en değerli yapı taşlarından biridir. Onların bilgi, sevgi ve emekle inşa ettiği nesiller, ülkemizi daha ileriye taşıyacaktır. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, görevi başındaki tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.