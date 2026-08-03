Şahinbey Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Şahinbey Belediye Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saat 14.00'te başlayan toplantı, meclis üyelerinin yoklamasının yapılmasının ardından açıldı. Bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetleri okunarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve kabul edildi.

Toplantıda gündemde yer alan toplam 11 madde görüşülerek değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündem maddelerinin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 6'sı ise Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Şahinbey Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ikinci birleşiminin ise 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmasına karar verilmesinin ardından birinci oturum sona erdi.