Şahinbey Belediyesi, Muharrem Ayı\'nda 200 Bin Vatandaşa Aşure İkramında Bulunacak

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Her yıl Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi bu geleneğini, bu yılda sürdürüyor.

Bu yıl 200 bin vatandaşa aşure ikramında bulunacak olan Şahinbey Belediyesi bu güne kadar 3 milyon 726 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Her gün Şahinbey ilçesinin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, bu yıl Muharrem ayı boyunca vatandaşlara aşure ikramında bulunacak. Elmacı Pazarında yapılan aşure ikram alanına gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kaselere doldurduğu aşureleri vatandaşlara ikram etti.

"Muharrem Ayı birlik beraberlik ve kardeşlik demek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı'nda aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, "Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem Ayı mübarek olsun. Muharrem Ayı tarihte birçok olayın yaşandığı ve birçok peygamberin mucizelerinin gerçekleştiği bir ay. Aynı zamanda Muharrem Ayı'nın hüzünlü tarafı var. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı, Hz. Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı, acıyla hatırlıyoruz. Muharrem ayı inancımızda önemli bir ay. Annelerimiz özellikle Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününde aşure günü şehrimizde gelenek olarak aşure dediğimiz bu güzel tatlıyı yapar ve komşularıyla paylaşır. Aşure 17 çeşit malzemenin bir araya gelerek kendi tatlarını kaybetmeden yepyeni bir tadın oluşturduğu güzel bir karışım. Şahinbey Belediyesi olarak bizde bu geleneği sürdürüyoruz. Her gün 12 bin vatandaşımıza ilçemizin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunuyoruz. Toplamda 200 bin vatandaşımıza aşure ikramında bulunacağız. Tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Muharrem Ayı mübarek olsun" dedi. - GAZİANTEP