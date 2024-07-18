Şahinbey Belediyesi, Muharrem Ayı'nda 200 Bin Vatandaşa Aşure İkramında Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi, Muharrem Ayı'nda 200 Bin Vatandaşa Aşure İkramında Bulunacak

Şahinbey Belediyesi, Muharrem Ayı\'nda 200 Bin Vatandaşa Aşure İkramında Bulunacak

Şahinbey Belediyesi, her yıl Muharrem Ayı'nda geleneksel olarak düzenlediği aşure ikramını bu yıl da sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi bugüne kadar 3 milyon 726 bin kişiye aşure ikramında bulunurken, bu yıl 200 bin vatandaşa aşure ikram edecek. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aşureleri vatandaşlara dağıttı ve Muharrem Ayı'nın önemine vurgu yaptı.

18.07.2024 17:25  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Her yıl Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi bu geleneğini, bu yılda sürdürüyor.

Bu yıl 200 bin vatandaşa aşure ikramında bulunacak olan Şahinbey Belediyesi bu güne kadar 3 milyon 726 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Her gün Şahinbey ilçesinin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, bu yıl Muharrem ayı boyunca vatandaşlara aşure ikramında bulunacak. Elmacı Pazarında yapılan aşure ikram alanına gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kaselere doldurduğu aşureleri vatandaşlara ikram etti.

"Muharrem Ayı birlik beraberlik ve kardeşlik demek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı'nda aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, "Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem Ayı mübarek olsun. Muharrem Ayı tarihte birçok olayın yaşandığı ve birçok peygamberin mucizelerinin gerçekleştiği bir ay. Aynı zamanda Muharrem Ayı'nın hüzünlü tarafı var. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı, Hz. Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı, acıyla hatırlıyoruz. Muharrem ayı inancımızda önemli bir ay. Annelerimiz özellikle Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününde aşure günü şehrimizde gelenek olarak aşure dediğimiz bu güzel tatlıyı yapar ve komşularıyla paylaşır. Aşure 17 çeşit malzemenin bir araya gelerek kendi tatlarını kaybetmeden yepyeni bir tadın oluşturduğu güzel bir karışım. Şahinbey Belediyesi olarak bizde bu geleneği sürdürüyoruz. Her gün 12 bin vatandaşımıza ilçemizin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunuyoruz. Toplamda 200 bin vatandaşımıza aşure ikramında bulunacağız. Tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Muharrem Ayı mübarek olsun" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Muharrem Ayı, Şahinbey, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi, Muharrem Ayı'nda 200 Bin Vatandaşa Aşure İkramında Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor İşte ilk sandık sonuçları TFF, başkanını seçiyor! İşte ilk sandık sonuçları
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:13 İzmir’de orman yangını Alevler Adnan Menderes Havalimanı’na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi İzmir'de orman yangını! Alevler Adnan Menderes Havalimanı'na kadar yaklaştı, seferler iptal edildi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 18:23:02. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi, Muharrem Ayı'nda 200 Bin Vatandaşa Aşure İkramında Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement