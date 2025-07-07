Şahinbey Belediyesi aşure geleneğini sürdürüyor

Her yıl Muharrem Ayı'nda vatandaşlara aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi bu geleneğini, bu yılda sürdürüyor.

Bu yıl 240 bin vatandaşa aşure ikramında bulunacak olan Şahinbey Belediyesi bu güne kadar 3 milyon 894 bin 163 kişiye aşure ikramında bulundu. Her gün Şahinbey ilçesinin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi, bu yıl Muharrem ayı boyunca vatandaşlara aşure ikramında bulunacak. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Milletvekili İrfan Çelikaslan ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

"Muharrem Ayı birlik beraberlik ve kardeşlik demek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Muharrem Ayı'nda aşure geleneğinin devam ettiğini belirterek, "Öncelikle vatandaşlarımızın Muharrem Ayı mübarek olsun. Muharrem Ayı tarihte birçok olayın yaşandığı ve birçok peygamberin mucizelerinin gerçekleştiği bir ay. Hz. Nuh Aleyhisselam gemisinin Cudi'ye demirlediği, Hz. Adem Aleyhisselam'ın duasının kabul edildiği, Hz. Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açıldığı ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın mucizesinin yine bu ayda gerçekleştiği bir aydır. Aynı zamanda Muharrem Ayı'nın hüzünlü tarafı var. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı, Hz. Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı, acıyla hatırlıyoruz. Muharrem ayı inancımızda önemli bir ay. Annelerimiz özellikle Muharrem Ayı'nın 10'uncu gününde aşure günü şehrimizde gelenek olarak aşure dediğimiz bu güzel tatlıyı yapar ve komşularıyla paylaşır. Aşure 27 çeşit malzemenin bir araya gelerek kendi tatlarını kaybetmeden yepyeni bir tadın oluşturduğu güzel bir karışım. Şahinbey Belediyesi olarak bizde bu geleneği sürdürüyoruz. Her gün vatandaşımıza ilçemizin çeşitli noktalarında aşure ikramında bulunuyoruz. Toplamda 240 bin vatandaşımıza aşure ikramında bulunacağız. Tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Muharrem Ayı mübarek olsun" dedi. - GAZİANTEP