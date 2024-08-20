Şahinbey Belediyesi, Çiftçilere Fıstık Alımında Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi, Çiftçilere Fıstık Alımında Destek Sağlıyor

Şahinbey Belediyesi, Çiftçilere Fıstık Alımında Destek Sağlıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere verdiği desteği sürdürüyor. Fıstık alımlarında komisyon ve hamaliye ücreti alınmayacak, ödemeler peşin yapılacak.

20.08.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftçilere verdiği desteği hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Tahmazoğlu yaptığı açıklamada, bugüne kadar vatandaşlara verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde fıstık alımlarıyla ilgili önemli bir duyuru yapan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de çiftçilerin emekle ürettiği boz kavlak fıstığın alımına başladıklarını açıkladı. Gaziantep Ticaret Borsası Lisanslı Deposu önünde yapılacak alımlarda, komisyon ve hamaliye ücreti alınmayacak ve ödemeler peşin olarak gerçekleştirilecek. Başkan Tahmazoğlu, ayrıca şehrin en önemli mahsullerinden biri olan fıstığı, uygun fiyatlarla vatandaşlara sunacaklarını ifade ederek, "Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sizlere bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık. Geçtiğimiz günlerde sizlere fıstık alımlarımızla ilgili bir açıklamada bulunmuştum. Bugün de çiftçimizin emekle ürettiği boz kavlak fıstığın alımlarına başlıyoruz. Gaziantep Ticaret Borsası Lisanslı Deposu önünde, komisyon ve hamaliye ücreti olmadan, peşin ödeme ile alım yapacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi, Çiftçilere Fıstık Alımında Destek Sağlıyor - Son Dakika

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