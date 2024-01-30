Şahinbey Belediyesi Çocuk Şenliği\'ne Yoğun İlgi

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Şahinbey Belediyesi tarafından, çocukların sömestr tatilinde eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla hazırlanan Çocuk Şenliği'ne aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Çocuk Şenliği" çocukların oldukça ilgisini çekiyor. 28 Ocak - 04 Şubat tarihleri arasında açık olacak olan Çocuk Şenliği'nde çocuklar kendileri için hazırlanan oyun gruplarında ve her gün düzenlenen müzikallerle ve çizgi sinemalarla eğlenceyi doyasıya yaşıyorlar.

"Çocuklar eğlenceye doyacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların tatillerini dolu dolu geçireceğini ifade ederek "Çocuklarımızın tatillerini daha iyi geçirmesi için Çocuk Şenliği'ni düzenledik. 28 Ocak tarihinde açtığımız şenliğimize aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. 04 Şubat saat 19: 00'a kadar açık kalacak olan şenlikte çocuklarımız için birbirinden eğlenceli müzikaller sergilenecek. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız sadece müzikaller değil oyun alanlarında da doyasıya vakit geçirerek tatillerini doyasıya yaşayacaklar. Fuarımız her gün sabah saat 09.00'da kapılarını açıp, 19.00'a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm çocukları bekliyoruz" dedi.

Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar düzenlenen müzikaller ve gösterilerle oldukça eğlenceli anlar yaşarken daha sonra ise şişme oyun alanlarında enerjilerini atıyorlar. Anne, babalar ise çocuklarının ara tatilini eğlenceli şekilde geçirmelerinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler. - GAZİANTEP