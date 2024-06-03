Şahinbey Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Şahinbey Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 12 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1 madde ise Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. 5 madde de ise ilgili komisyonlara ek süre verilerek bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verildi. Gündem dışı olan iki madde ise gündeme alındıktan sonra 1 madde Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale edilirken, 1 madde de ise Plan Bütçe Komisyonu'na yeni üye seçimi yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 16.00'da yapmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP