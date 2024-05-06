Şahinbey Belediyesi Hıdırellez Etkinliklerinde Kadınlar Yağlı Köfte Yarışması Düzenledi - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Hıdırellez Etkinliklerinde Kadınlar Yağlı Köfte Yarışması Düzenledi

Şahinbey Belediyesi Hıdırellez Etkinliklerinde Kadınlar Yağlı Köfte Yarışması Düzenledi

Şahinbey Belediyesi, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında düzenlediği yağlı köfte yarışmasında kadınların yeteneklerini sergilediği bir etkinlik gerçekleştirdi. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

06.05.2024 17:25  Güncelleme: 17:28
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Şahinbey Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Yağlı Köfte" yarışmasında kadınlar hünerlerini sergilediler.

Şahinbey Belediyesi tarafından Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden eşit şekilde hazırlanan köftelik malzemeler kadın yarışmacıya dağıtıldı. Yarışmacılar, kendilerine tanınan yarım saatlik sürede en iyi yağlı köfteyi yapmak için kıyasıya yarıştılar. Yarışma sonrasında dereceye giren yarışmacılara Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

"Tüm yarışmacıları tebrik ediyorum"

Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Hıdırellez önemli bir gün. Baharın gelişini temsil ediyor. Baharın gelişini müjdeleyen güzel bir gün. Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz yağlı köfte yarışması düzenledik. Yarışmacılar birbirinden güzel köfteler yapmışlardı hepsinin ellerine sağlık. Benim için bu yarışmaya katılan her kes birinci. Köftelerin ve sunumların hepsi birbirinden güzeldi. Tüm yarışmacılarımızın ellerine sağlık. Bu vesile ile tekrar tüm vatandaşların Hıdırellez'ini kutluyorum" dedi.

"Hem eğlendik hem yarıştık"

Yarışmacılar hem eğlendiklerini hem de yarıştıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Düzenledikleri etkinliklerle hem eğlendik hem yarıştık. Her yıl burada Hıdırellez'in gelişini Şahinbey Belediyesi ile kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Hıdırellez Etkinliklerinde Kadınlar Yağlı Köfte Yarışması Düzenledi - Son Dakika

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