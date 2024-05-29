Şahinbey Belediyesi Kan Bağışı Kampanyasında 13 Bin 127 Ünite Kan Toplandı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Kan Bağışı Kampanyasında 13 Bin 127 Ünite Kan Toplandı

Şahinbey Belediyesi Kan Bağışı Kampanyasında 13 Bin 127 Ünite Kan Toplandı

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kan Verelim, Spor Yapalım, Sağlıklı Kalalım' kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken iki günde 13 bin 127 ünite kan bağışı gerçekleşti.

29.05.2024 14:16  Güncelleme: 14:19
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Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kan Verelim, Spor Yapalım, Sağlıklı Kalalım' kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken iki günde 13 bin 127 ünite kan bağışı gerçekleşti.

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kan bağışı kampanyası 'Kan Verelim, Spor Yapalım, Sağlıklı Kalalım' sloganıyla yapıldı. Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"13 bin 127 ünite kan toplandı"

Kan bağışında bulunan vatandaşların duyarlılıklarından mutlu olduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Kan üretimi olmayan sadece insandan alınan sürekli bir ihtiyaç. Hastalarımız için mutlaka kan vermemiz gerekiyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızı kan bağışına teşvik ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 27-28 Mayıs tarihlerinde vatandaşlarımızla birlikte kan bağışında bulunduk. Daha önce düzenlediğimiz kan bağışı kampanyalarında 39 bin 128 ünite kan toplamıştık. Bu iki gün içerisinde toplanan kan bağışı 13 bin 127 üniteyi buldu. Vatandaşlarımız kan bağışı kampanyamıza yoğun ilgi gösterdiler. En az üç kişinin derdine derman olma noktasında vatandaşlarımız katkı sağlamış oldular. Kan bağışı kampanyamıza katılan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Kan bekleyen hastalara umut olmak istiyoruz"

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kan bağışında bulunmak için gelen vatandaşlar, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun örnek projelerinden birisine daha destek vermekten mutluluk duyduk. Her yıl düzenlediği kan bağışı etkinliği ile hem Kızılay'a hem de şifa bekleyen hastalara destek oluyor. Kan bağışında bulunarak kan bekleyen hastalara umut olmak istiyoruz. Bu anlamda böyle bir organizasyonun içerisinde olmaktan oldukça mutluyuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Kan Bağışı Kampanyasında 13 Bin 127 Ünite Kan Toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Kan Bağışı Kampanyasında 13 Bin 127 Ünite Kan Toplandı - Son Dakika
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