Şahinbey Belediyesi'nden Ailelere Hayvan Desteği - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Ailelere Hayvan Desteği

Şahinbey Belediyesi\'nden Ailelere Hayvan Desteği

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gerçiğin Mahallesi'nde hayvan desteğinde bulunduğu Tuğba Ateş'i ziyaret etti. Aile, verilen hayvanlarla geçimlerini sağladıklarını ve hayvan sayısını 190'a çıkardıklarını belirtti.

01.12.2024 15:40  Güncelleme: 15:42
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Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gerciğin Mahallesi'nde hayvan desteğinde bulunduğu Tuğba Ateş'in evine konuk oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 17 küçükbaş hayvan verdiği Tuğba Ateş'i ziyaret ederek sohbet etti. Şahinbey Belediyesi'nin vermiş olduğu hayvanlarla ailesinin geçimini sağlayan Ateş ailesi kendilerine verilen 16 koyun 1 koçun sayısını 190 çıkardıklarını ve geçimlerini bu hayvanlardan elde ettikleri ürünlerle sağladıklarını ifade ettiler.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ailelere verilen hayvanların sayısının artarak çoğaldığını belirterek "Gerçiğin Mahallesi'nde Ateş ailesini ziyaret ettik. Bu ailemize 17 küçükbaş hayvan vermiştik. Verdiğimiz hayvanlara iyi bakan Tuğba ablamız bu sayıyı 190'a çıkarttı. Bu hayvanlarda emeği olan Ateş ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlara hem koyun hem de yem desteğinde bulunmuştuk. 17 ile başladıkları küçükbaş hayvancılıkta bugün 190 adet koyun ve kuzuya sahipler. Şahinbey ilçemizde son 4 yılda hayvan sayısı yüzde 50 artmış durumda" dedi.

"Geçimimizi hayvancılıkla yapıyoruz"

Gerçiğin Mahallesi'nde Şahinbey Belediyesi'nin verdiği hayvanlarla geçimini sağlayan Tuğba Ateş "Şahinbey Belediyesi'nden almış olduğum 16 koyun 1 koçun sayısını 190'a çıkardım. Yaptığım hayvancılık ile üç tane çocuğumu okuttum. Onların ihtiyaçlarını ve kendi geçimimizi Şahinbey Belediyesi'nin vermiş olduğu destek ile sağlıyorum. Hayvanlara bakıp onların sütünü yoğurdunu satıyoruz. Çocuklarımın geleceği bu hayvanlara bağlı. Bir ben varım onlar için bir de hayvanlarımız. Malımız mülkümüz yok ama evimiz var, altın gibi 3 evladım var. Canımız sağ, Allah'tan başka hiçbir dileğimiz yok. Bu hayvanları aldığımız süreçte Allah onlardan razı olsun. Aklımızda böyle bir şey yoktu. O zaman bin lira biriktirip bir hayvan alamadık. Allah kısmet edip 17 hayvanı bize verince hayatımız değişti. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Ailelere Hayvan Desteği - Son Dakika

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