Şahinbey Belediyesi'nden Çocuk Şenliği Daveti - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden Çocuk Şenliği Daveti

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Şahinbey Belediyesi, 11-15 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği 'Çocuk Şenliği' etkinliği ile Gaziantep'te çocukların ara tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmelerini amaçlıyor. Etkinlikte Rafadan Tayfa, Sermet Erkin ile İllüzyon Gösterisi ve daha birçok eğlenceli aktivite yer alacak.

10.11.2024 13:19  Güncelleme: 13:30
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Tahmazoğlu'ndan çocuk şenliğine davet

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi çocukların ara tatillerini dolu dolu geçirmeleri için 11-15 Kasım tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceği Çocuk Şenliği'ne tüm çocukları ve aileleri davet etti.

Şahinbey Belediyesi, çocukların ara tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için 11-15 Kasım tarihleri arasında 'Çocuk Şenliği' etkinliği düzenliyor. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Çocuk Şenliği' 11 Kasım günü saat 09.00'da kapılarını açacak. 11-15 Kasım tarihleri arasında 09.00 ve 19.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa, Sermet Erkin ile İllüzyon Gösterisi, Baby Shark, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Kral Şakir, Survıvor Parkuru, Transformers ve Masal Ağacı çocuklarla buluşacak.

"Çocuk şenliğinde buluşalım"

11-15 Kasım tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan Çocuk Şenliğine tüm Gazianteplileri davet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "11-15 Kasım tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Çocuk Şenliğimiz başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak Çocuk Şenliği ile çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. 5 gün sürecek olan Çocuk Şenliğinde Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa, Sermet Erkin ile İllüzyon Gösterisi, Baby Shark, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Kral Şakir, Survıvor Parkuru, Transformers ve Masal Ağacı çocuklarla buluşacak. Fuarımız her gün sabah saat 09.00'da kapılarını açıp 19.00'a kadar sürecek. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm çocukları ve aileleri davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Çocuk Şenliği Daveti - Son Dakika

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