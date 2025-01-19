Şahinbey Belediyesi'nden Çocuk Şenliği ile Sömestr Eğlencesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi'nden Çocuk Şenliği ile Sömestr Eğlencesi

Şahinbey Belediyesi\'nden Çocuk Şenliği ile Sömestr Eğlencesi

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği, çocuklar için renkli gösteriler ve oyun gruplarıyla dolu bir etkinlik sunuyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinliklerle çocukların eğlenerek öğrenmelerini hedeflediklerini açıkladı.

19.01.2025 16:11  Güncelleme: 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi tarafından çocukların sömestr tatilinde eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla hazırlanan Çocuk Şenliği kapılarını açtı. Çocukların ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen "Çocuk Şenliği" çocuklar için hazırlanan birbirinden renkli gösterilerle başladı. Çocuklar gün boyunca yüzlerini boyatarak kendileri için hazırlanmış olan oyun gruplarında, çocuk atölyelerinde, Nasreddin Hoca Kadim Medeniyetler ve Niloya Renkli Balıklar Müzikali ile doyasıya eğlendi. 18 Ocak günü saat 09: 00'da kapılarını açan Çocuk Şenliği 26 Ocak tarihine kadar sabah saat 09.00 ve 19.00 saatleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

"Çocuklarımız doyasıya eğlenecek"

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Çocuk Şenliği ile ilgili açıklamada bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımızın sömestr tatili başladı. Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın sömestr tatilini, güzel geçirmeleri için 9 gün boyunca etkinlikler hazırladık. Kongre ve Sanat Merkezimizde çocuklarımız dokuz gün boyunca doyasıya eğlenecek. Çocuklarımız çok kabiliyetli olanlara imkan verildiğinde çok başarılı olabiliyorlar. Ayrıca fuaye alanımız içerisinde çocuklarımız şişme oyun grupları ile ve diğer oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirecekler. Aynı zamanda eğlenerek öğrenmek adına çocuklarımız için hazırladığımız sanat atölyelerimiz var. Bu atölyelerde eğlenerek kendilerini geliştirebilecekler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Belediye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden Çocuk Şenliği ile Sömestr Eğlencesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
16:35 Trump’ın Göreve Başlaması ve Filistinlileri Göçe Zorlama Planı Trump'ın Göreve Başlaması ve Filistinlileri Göçe Zorlama Planı
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
10:37 Satılık daire ilanında yazılanlar ’’pes’’ dedirtti Satılık daire ilanında yazılanlar ''pes'' dedirtti
10:29 Trump kendi adından bile para kazanacak Trump kendi adından bile para kazanacak
10:24 Feyza Civelek ’Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaryosunu ifşa etti Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaryosunu ifşa etti!
10:17 Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi
10:16 THY’nin Şam’a ilk seferi için tarih belli oldu THY'nin Şam'a ilk seferi için tarih belli oldu
10:16 Gazze’de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:47 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 18:32:54. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi'nden Çocuk Şenliği ile Sömestr Eğlencesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.