Şahinbey Belediyesi\'nden İşçilere Ramazan Öncesi Maaş İyileştirmesi

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmaoğlu, Ramazan Ayı öncesinde işçilerine sürpriz yaparak maaşlarında büyük oranda iyileştirmeye gitti.

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, devam eden toplu iş sözleşmesine istinaden 2025 yılı Ek Protokolü kapsamında yevmiye, ikramiye, sosyal haklar ve bayram yardımlarında 2024 Ocak-Temmuz ayı maaşlarına göre büyük oranda artışlar yaptı.

"Başkanımız her zaman işçi kardeşlerimizin yanında"

Yapılan ek zamlarla ilgili memnuniyetini dile getiren Hizmet-İş Sendikası Gaziantep 2 Nolu Şube Başkanı Ahmet Hoşaf, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her zaman işçisinin ve emekçisinin yanında olmuştur. Desteklerini esirgemeyen başkanımıza gönülden ve yürekten emekçilerimiz ve sendikam adına teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP