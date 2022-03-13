Şahinbey Belediyesi'nden vatandaş odaklı hizmet - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi'nden vatandaş odaklı hizmet

13.03.2022 15:47
Şahinbey Belediyesi'nden vatandaş odaklı hizmet

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Binevler Sosyal Tesisini ziyaret ederek tesislerde eğitim alan kursiyerlerle ve öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Binevler Sosyal Tesisini ziyaret ederek tesislerde eğitim alan kursiyerlerle ve öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Binevler Sosyal Tesisinde eğitim alan kursiyerlerle ve çocuklarla bir araya gelerek sohbet edip satranç oynadı. Binevler Sosyal Tesisi'nde kutnu kumaşı üzerine işledikleri nakışlarla terlik üretimi yapan kadınları ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu sosyal tesislerde ve gençlik merkezlerinde özellikle kadınlara yönelik kurslar verildiğini ifade etti.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sosyal tesislerin ve gençlik merkezlerinin her yaştan vatandaşa hizmet verdiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak sosyal tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde özellikle hanım kardeşlerimize yönelik kurslar düzenliyoruz. Binevler Sosyal Tesisimizde hanım kardeşlerimiz kutnu kumaş üzerine işledikleri desenleri terliklere nakşediyorlar. Yaptıkları bu çalışmalarla aile bütçelerine de katkıda bulunmuş oluyorlar. Tesislerimizde her yaştan vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Tüm çalışmalarımızı vatandaş odaklı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz

Binevler Sosyal tesissinde eğitim alan Yasemin Yüksek, "Binevler Sosyal Tesisine ilk olarak anasınıfı için çocuğumla gelmiştim. Daha sonra burada el işi ile ayakkabı üzerlerine nakışlar işlenerek gelir elde edildiğini öğrendim ve o günden buyana yaptığımız işlerle hem kendimizi geliştiriyoruz hem de aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi'nden vatandaş odaklı hizmet
Şahinbey Belediyesi'nden vatandaş odaklı hizmet

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden vatandaş odaklı hizmet - Son Dakika


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