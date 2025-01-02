Şahinbey Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Şahinbey Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Şahinbey Belediyesi 2025 yılının ilk meclis toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Toplantıda gündeme alınan 20 maddeden 12'si farklı komisyonlara havale edildi.

02.01.2025 16:52  Güncelleme: 16:54
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Şahinbey Belediyesi'nde 2025 yılının ilk meclis toplantısının birinci oturumu Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 20 maddenin 5'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 10'u Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de Kırsal Kalkınma Komisyonuna, 1 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. Gündem dışı 2 madde ise oy birliği ile gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edildi. Bir madde de ise Denetim Komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

Denetim komisyonu seçildi

Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince Şahinbey Belediyesi'nin 2025 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Mustafa Darıcıoğlu, Müslüm Yüksel, Müslüm Erdoğan, Murat Arslan, Mahmut Öztürk Denetim Komisyon Üyeliğine seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 6 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 16.00'da yapmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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