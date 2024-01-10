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Şahinbey Belediyesi Öğrencilere Deneme Sınavları Düzenliyor - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Öğrencilere Deneme Sınavları Düzenliyor

Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin başarı ve seviyelerini yükseltmek amacıyla liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere deneme sınavları düzenliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere deneme sınavı kitapçıkları hediye ederek desteklerini gösterdi. Ayrıca, belediye tarafından dağıtılan kitap sayısı 15 milyonu geçti.

Şahinbey Belediyesi Öğrencilere Deneme Sınavları Düzenliyor
10.01.2024 - 17:28,
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Eğitime büyük destekler sağlayan Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin başarı ve seviyelerini yükseltmek için deneme sınavları yapıyor.

Liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan ile okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

"15 milyon'dan fazla kitap dağıttık"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin deneme sınavlarıyla gerçek sınava hazırlandığını belirterek, "Üniversite sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine ve 8. sınıf öğrencilerimize deneme sınavı kitapçıkları dağıttık. Amacımız gençlerimizi TYT- AYT ve LGS sınavlarına şimdiden hazırlamak. Toplamda 8 deneme sınavı gerçekleştireceğiz. Düzenlenen sınavlara lise ve ortaokul öğrencilerimiz katıldı. Öğrencilerimize dağıttığımız deneme kitapçığı sayısı 1.098.596'yı geçti. İnanıyorum ki; bu destekler ile öğrencilerimiz sınava çok daha hazır girecek ve başarıyı katlayacaklardır. Öğrencilerimizi sınavlara hazırlayan bu kitapçıkların yanı sıra, okuma kitapları da dağıtıyoruz. Şu ana kadar ilçemizde 15.444.086 kitap dağıttık. Şimdiden tüm gençlerimize girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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