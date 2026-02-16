Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden Ramazan öncesi denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden Ramazan öncesi denetim

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden Ramazan öncesi denetim
16.02.2026 17:23  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde gıda madde satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sağlık kurallarına uygunluk ve hijyen standartları kontrol edildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gıda maddesi satan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması için pide fırınları, kasaplar, pasta, tatlı ve simit üretim imalathaneleri ile satış noktaları denetimlerine ağırlık verdi. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin genel temizlik, sağlık kurallarına uygunluk ve üretim alanları kontrolü ile ilgili denetimler yaptı.

"Denetimlerimiz sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptıkları alanların denetlendiğini ifade ederek, "Ramazan ayı haftasında olduğumuz için vatandaşlarımızın sağlığı açısından ve güzel bir ramazan geçirilmesi düşüncesiyle Şahinbey Belediyesi olarak gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde alışveriş yapabilecekleri yerleri denetliyoruz. İşletmecilerimizi sağlık kurallarına uymaları noktasında uyarıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Şahinbey, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden Ramazan öncesi denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:19:45. #7.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden Ramazan öncesi denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.