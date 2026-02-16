Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinden Ramazan öncesi denetim

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi gıda maddesi satan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması için pide fırınları, kasaplar, pasta, tatlı ve simit üretim imalathaneleri ile satış noktaları denetimlerine ağırlık verdi. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin genel temizlik, sağlık kurallarına uygunluk ve üretim alanları kontrolü ile ilgili denetimler yaptı.

"Denetimlerimiz sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların yoğun şekilde alışveriş yaptıkları alanların denetlendiğini ifade ederek, "Ramazan ayı haftasında olduğumuz için vatandaşlarımızın sağlığı açısından ve güzel bir ramazan geçirilmesi düşüncesiyle Şahinbey Belediyesi olarak gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde alışveriş yapabilecekleri yerleri denetliyoruz. İşletmecilerimizi sağlık kurallarına uymaları noktasında uyarıyoruz" dedi. - GAZİANTEP