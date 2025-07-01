Şahinbey Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 1'inci oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cuma Güzel Başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 16 maddenin 11'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, sevk edilirken 4 madde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. oturum toplantısını 04 Temmuz 2025 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP