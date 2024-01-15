Şahinbey Belediyesi tarafından Umre\'ye uğurlanacak olan 174 öğrenci bilgilendirildi

Şahinbey Belediyesi tarafından Umre'ye uğurlanacak olan 174 öğrenci kutsal topraklarda neler yapmaları gerektiği noktasında bilgilendirildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen kitap okuma yarışma sonrası Umre'ye gönderilecek öğrenciler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında Yitik Cennet kitabından sınava giren ve sınavda 1'nci, 2'nci ve 3'ncü olan 174 öğrenci Umreye gidecek olmanın heyecanını yaşadı. Şahinbey Belediyesi'nin 6'ncısını düzenlediği proje kapsamında toplamda 933 öğrenci kutsal topraklara gitmiş olacak.

"Şehri imar ederken nesli ihmal etmiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu genç yaşta Umreye gitmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, "Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Genç yaşta oraları görmek ve ziyaret etmek her gence nasip olmaz. Ömür boyunca hayalini kurup göremeyen insanlar var. Nesil çok önemli Turgut Cansever'in bu konuda çok güzel bir sözü var 'Şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri harap eder' diyor. Bu nedenle bir taraftan yollar, köprüler, parklar ve tesisler yaparken, bir taraftan da gençlerimizi dinimizin ilk emri olan 'Oku' emrinden yola çıkarak kitap okumaya teşvik ediyoruz. Şu ana kadar 15 milyon 500 bin adet kitap dağıttık. Altıncısını düzenlediğimiz Umre projemizde gençlerimizi dağıttığımız kitaplardan sınava tabi tutuyor ve okullarında 1'nci, 2'nci ve 3'üncü olan öğrencilerimizi Umreye gönderiyoruz. Gençlerimizi Çanakkale ziyaretlerimizle bir taraftan tarihimizi öğretirken aynı zaman ecdatla da buluşturuyoruz. Yine askerlerimize yapılan hain saldırı sonunda 9 şehit verdik ve bunlardan biriside Gaziantepliydi. Rabbim Onların şefaatine bizleri nail eylesin. Vatanına, milletine, dinine ve bayrağına bağlı bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi. - GAZİANTEP