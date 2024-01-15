 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şahinbey Belediyesi tarafından Umre'ye uğurlanacak olan 174 öğrenci bilgilendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey Belediyesi tarafından Umre'ye uğurlanacak olan 174 öğrenci bilgilendirildi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen kitap okuma yarışmasında başarılı olan 174 öğrenci, Umre'ye gitmeden önce kutsal topraklarda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin Umre'ye gitmenin ayrıcalıklı bir deneyim olduğunu belirterek, nesillerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Şahinbey Belediyesi tarafından Umre\'ye uğurlanacak olan 174 öğrenci bilgilendirildi
15.01.2024 - 16:23,
Abone Ol

Şahinbey Belediyesi tarafından Umre'ye uğurlanacak olan 174 öğrenci kutsal topraklarda neler yapmaları gerektiği noktasında bilgilendirildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen kitap okuma yarışma sonrası Umre'ye gönderilecek öğrenciler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında Yitik Cennet kitabından sınava giren ve sınavda 1'nci, 2'nci ve 3'ncü olan 174 öğrenci Umreye gidecek olmanın heyecanını yaşadı. Şahinbey Belediyesi'nin 6'ncısını düzenlediği proje kapsamında toplamda 933 öğrenci kutsal topraklara gitmiş olacak.

"Şehri imar ederken nesli ihmal etmiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu genç yaşta Umreye gitmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, "Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Genç yaşta oraları görmek ve ziyaret etmek her gence nasip olmaz. Ömür boyunca hayalini kurup göremeyen insanlar var. Nesil çok önemli Turgut Cansever'in bu konuda çok güzel bir sözü var 'Şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri harap eder' diyor. Bu nedenle bir taraftan yollar, köprüler, parklar ve tesisler yaparken, bir taraftan da gençlerimizi dinimizin ilk emri olan 'Oku' emrinden yola çıkarak kitap okumaya teşvik ediyoruz. Şu ana kadar 15 milyon 500 bin adet kitap dağıttık. Altıncısını düzenlediğimiz Umre projemizde gençlerimizi dağıttığımız kitaplardan sınava tabi tutuyor ve okullarında 1'nci, 2'nci ve 3'üncü olan öğrencilerimizi Umreye gönderiyoruz. Gençlerimizi Çanakkale ziyaretlerimizle bir taraftan tarihimizi öğretirken aynı zaman ecdatla da buluşturuyoruz. Yine askerlerimize yapılan hain saldırı sonunda 9 şehit verdik ve bunlardan biriside Gaziantepliydi. Rabbim Onların şefaatine bizleri nail eylesin. Vatanına, milletine, dinine ve bayrağına bağlı bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi tarafından Umre'ye uğurlanacak olan 174 öğrenci bilgilendirildi - Son Dakika


17:06
Fatih Terim, Panathinaikos'un oyuncularıyla toplantı yaptı Fatih Terim, Panathinaikos'un oyuncularıyla toplantı yaptı
16:52
AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33
İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
16:23
Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
15:49
80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36
Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:36
Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! 'Manken mi olsam?' diye sordu Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:20
Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş

Son Dakika
17:06 Fatih Terim, Panathinaikos'un oyuncularıyla toplantı yaptı
16:52 AK Parti'nin Ankara adayının da açıklanacağı aday toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak
16:33 İçişleri Bakanı: Aşırı Yağışlara Karşı Tedbirli Olun
16:23 Samandağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yaptı, Hayatını Kaybetti
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
15:36 Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu
15:36 Halil Umut Meler'i yumruklayarak hastanelik eden Koca'ya ''Yaptığını için pişman mısınız?'' diye soruldu! Yargıyı işaret etti
15:20 Sevgilisini kabloyla boğan adam, 22 yıl önce de karısını öldürmüş
15:16 Brunei Prensi Abdul Mateen, 10 gün 10 gece süren bir düğünle evlendi
15:16 Mahkeme başkanından Seçil Erzan'ın eski nişanlısını çark ettiren Fatih Terim sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 17:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi tarafından Umre'ye uğurlanacak olan 174 öğrenci bilgilendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement