Şahinbey Belediyesi ekipleri 7/24 sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şahinbey Belediyesi ekipleri 7/24 sahada

Şahinbey Belediyesi ekipleri 7/24 sahada
25.01.2026 17:06  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi ekipleri, günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için aralıksız çalışıyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, karla mücadele çalışmalarını sahada yakından takip ediyor.

Gaziantep'i etkisi altına alan yoğun kar yağışında Şahinbey Belediyesi ekipleri tüm imkanlarıyla sahada 7/24 görev yapıyor. Şahinbey İlçesi'nin dört bir yanında sürdürülen karla mücadele çalışmalarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yakından takip etti.

Şahinbey Belediyesi, etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde 7/24 esasına göre görev yapan ekipler, yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da karla mücadele çalışmalarını sahada yakından takip etti. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sahadaki personelle birebir görüşerek gerekli yönlendirmelerde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada. Ekiplerimiz 7/24 sahada görev yaparak çalışmalarını sürdürdü" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Gaziantep, Güvenlik, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi ekipleri 7/24 sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:39
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:37:35. #7.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi ekipleri 7/24 sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.