Şahinbey Belediyesi ekipleri 7/24 sahada

Gaziantep'i etkisi altına alan yoğun kar yağışında Şahinbey Belediyesi ekipleri tüm imkanlarıyla sahada 7/24 görev yapıyor. Şahinbey İlçesi'nin dört bir yanında sürdürülen karla mücadele çalışmalarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yakından takip etti.

Şahinbey Belediyesi, etkili olan kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde 7/24 esasına göre görev yapan ekipler, yolların açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da karla mücadele çalışmalarını sahada yakından takip etti. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sahadaki personelle birebir görüşerek gerekli yönlendirmelerde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada. Ekiplerimiz 7/24 sahada görev yaparak çalışmalarını sürdürdü" diye konuştu. - GAZİANTEP