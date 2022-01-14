Şahinbey'de başarılı 20 bin öğrenciye daha bisiklet hediyesi - Son Dakika

Şahinbey'de başarılı 20 bin öğrenciye daha bisiklet hediyesi

GAZİANTEP Şahinbey'de spora teşvik etmek amacıyla başarılı öğrencilere bisiklet hediye etmeye devam ediyor. Daha önce öğrencilere 20 bin bisiklet dağıtan Şahinbey Belediyesi, 20 bin bisikletin daha dağıtımına başladı.

Gençlerin spor yapmasını teşvik amacıyla 6 takdir alan öğrenciye bisiklet hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 20.000 bisikletin daha dağıtımının başladığı müjdesini verdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Genç dostu bir belediyeyiz. Gençlerimizi eğitimde, sanatta, sporda ve bilimde desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 5 okul, 207 Gençlik Merkezi, 8 Millet kıraathanesi yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca eğitimi desteklemek adına 11 milyon 956 bin 325 kitap, soru bankası yardımcı ders kitaplarını gençlerimize dağıttık. Pandemi sürecinde öğrencilerimize 52 bin tablet ve dizüstü bilgisayar hediye ettik. Eğitimde, sporda ve bilimde başarıyı desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 111 bin öğrencimizi uçakla Çanakkale'de ecdadıyla buluşturduk. Okul 1'ncisi, 2'ncisi ve 3'üncüsü olan gençlerimizi Umre, Bosna Hersek ve Ayasofya ziyaretleriyle ödüllendirdik. Yine başarıyı teşvik adına üst üste 6 takdir almış olan 20 bin öğrencimize bisiklet hediye etmiştik. Aynı şartlarda 20 bin bisikletin dağıtımına başladık. Böylelikle 40 bin başarılı öğrencimize bisiklet hediye etmiş olacağız" diye konuştu.