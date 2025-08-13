Şahinbey\'de Kadınlara Okuma Yazma Kursu İmkanı

Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta sorunlarla karşılaşan kadınlar, Şahinbey Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı kurslarla kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Şahinbey Belediyesi'nin kadınlara yönelik Binevler Sosyal Tesis'inde açtığı okuma yazma kursuna katılan kadınlar, "öğrenmenin yaşı yok" sözünü bir kez daha hatırlattı. Okuma yazma bilmedikleri için toplu taşımada, hastanede ya da günlük alışverişte zorlanan kadınlar, açılan kurs sayesinde yıllar sonra öğrenci olmanın, okuma yazma öğrenmenin sevincini ve gururunu yaşıyor.

"Kadınlar kurslara yoğun ilgi gösteriyor"

Kadınların kursa büyük ilgi gösterdiğini belirten kurs eğitmeni Ali Kayakıran, "Kursumuza kadınlar büyük bir ilgi gösteriyor. Çünkü zamanında okula gönderilmemişler yada okula gitmişler ama okulu yarıda bırakmak zorunda kalmışlar. Okuma yazmayı azda olsa birçoğu biliyor. Fakat sıkıntılı olan kısmı ise eksik veya yanlış biliyorlar. Bu kursta eksik ve yanlışlarını tamamlıyorlar. Kursun en güzel yanı kadınlar kursa büyük ilgi gösteriyorlar. Verdiğimiz derslerden dolayı mutlu oluyorlar. Aldığımız sonuçlardan mutlu oluyoruz. Çok güzel bir kurs dönemi geçiriyoruz. Hanımların mutlaka kursumuza gelmelerini öneriyorum" dedi.

"Zorluklar yaşıyoruz"

Okuma-yazma öğrenmek için kursa gelen 67 yaşındaki Fatma Özaslan, "Almanya'da okula gittim. Fakat haftada bir gün Türkçe dersi vardı. Öğrencilerin hepsi bir sınıftaydı. Yeterli eğitim alamadığım için de zorluklar yaşadım. Okulu bitiremediğim için diplomamı alamadım. Ayrıca o dönemler kızları da okula göndermediler. Okuma yazmayı bilmediğinde hiçbir şeyi bilmemiş oluyorsun. Yanlış okuduğun zamanda tersine gidiyorsun. Bazen imza atarken, adımı ve soyadımı yazarken eksik olduğunda bayağı sorun ve zorluk yaşıyordum. Şu anda eğitimimiz güzel ve verilen eğitimlerden çok memnunuz. Bize bu imkanı sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Okuma yazma eksikliği nedeniyle başkalarından yardım istemekten rahatsız olduğunu belirten 65 yaşındaki Şenel Durur, "Okuma yazma anlamında eksiklerim vardı. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi iken okulu yarıda bıraktım. Okuma yazmaya devam etmediğim için zamanla harfleri unuttum. Okuma yazmamı ilerletmek için bu kursa geldim" diye konuştu.

7 kişilik bir ailede büyüdüğünü ve kendisi dışında tüm kardeşlerinin eğitim aldığını belirten 38 yaşındaki Suna Gülaslan ise okuma yazma bilmediği dönemlerde hayatın çok zor olduğunu ve okuma yazmayı öğrendikten sonra artık çocuklarının dersine bile yardım etmeye başladığını bildirdi. - GAZİANTEP