Şahinbey'de Kadınlara Okuma Yazma Kursu İmkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şahinbey'de Kadınlara Okuma Yazma Kursu İmkanı

Şahinbey\'de Kadınlara Okuma Yazma Kursu İmkanı
13.08.2025 15:24  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı okuma yazma kursları sayesinde, okuma yazma bilmeyen kadınlar eğitim alarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Kurslar, kadınların günlük yaşamlarındaki sorunları aşmalarına yardımcı oluyor.

Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta sorunlarla karşılaşan kadınlar, Şahinbey Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı kurslarla kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Şahinbey Belediyesi'nin kadınlara yönelik Binevler Sosyal Tesis'inde açtığı okuma yazma kursuna katılan kadınlar, "öğrenmenin yaşı yok" sözünü bir kez daha hatırlattı. Okuma yazma bilmedikleri için toplu taşımada, hastanede ya da günlük alışverişte zorlanan kadınlar, açılan kurs sayesinde yıllar sonra öğrenci olmanın, okuma yazma öğrenmenin sevincini ve gururunu yaşıyor.

"Kadınlar kurslara yoğun ilgi gösteriyor"

Kadınların kursa büyük ilgi gösterdiğini belirten kurs eğitmeni Ali Kayakıran, "Kursumuza kadınlar büyük bir ilgi gösteriyor. Çünkü zamanında okula gönderilmemişler yada okula gitmişler ama okulu yarıda bırakmak zorunda kalmışlar. Okuma yazmayı azda olsa birçoğu biliyor. Fakat sıkıntılı olan kısmı ise eksik veya yanlış biliyorlar. Bu kursta eksik ve yanlışlarını tamamlıyorlar. Kursun en güzel yanı kadınlar kursa büyük ilgi gösteriyorlar. Verdiğimiz derslerden dolayı mutlu oluyorlar. Aldığımız sonuçlardan mutlu oluyoruz. Çok güzel bir kurs dönemi geçiriyoruz. Hanımların mutlaka kursumuza gelmelerini öneriyorum" dedi.

"Zorluklar yaşıyoruz"

Okuma-yazma öğrenmek için kursa gelen 67 yaşındaki Fatma Özaslan, "Almanya'da okula gittim. Fakat haftada bir gün Türkçe dersi vardı. Öğrencilerin hepsi bir sınıftaydı. Yeterli eğitim alamadığım için de zorluklar yaşadım. Okulu bitiremediğim için diplomamı alamadım. Ayrıca o dönemler kızları da okula göndermediler. Okuma yazmayı bilmediğinde hiçbir şeyi bilmemiş oluyorsun. Yanlış okuduğun zamanda tersine gidiyorsun. Bazen imza atarken, adımı ve soyadımı yazarken eksik olduğunda bayağı sorun ve zorluk yaşıyordum. Şu anda eğitimimiz güzel ve verilen eğitimlerden çok memnunuz. Bize bu imkanı sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Okuma yazma eksikliği nedeniyle başkalarından yardım istemekten rahatsız olduğunu belirten 65 yaşındaki Şenel Durur, "Okuma yazma anlamında eksiklerim vardı. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi iken okulu yarıda bıraktım. Okuma yazmaya devam etmediğim için zamanla harfleri unuttum. Okuma yazmamı ilerletmek için bu kursa geldim" diye konuştu.

7 kişilik bir ailede büyüdüğünü ve kendisi dışında tüm kardeşlerinin eğitim aldığını belirten 38 yaşındaki Suna Gülaslan ise okuma yazma bilmediği dönemlerde hayatın çok zor olduğunu ve okuma yazmayı öğrendikten sonra artık çocuklarının dersine bile yardım etmeye başladığını bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey'de Kadınlara Okuma Yazma Kursu İmkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev

15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
20:45
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
20:12
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
19:50
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
19:46
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi
5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
19:39
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
19:32
Yapay zekaya sorduk Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi
Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 15:27:41. #7.11#
SON DAKİKA: Şahinbey'de Kadınlara Okuma Yazma Kursu İmkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.