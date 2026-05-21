Şahinbey\'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde 4 noktada kurbanlık satış yeri, 15 noktada ise kurban kesim noktası belirlendi.

Ekiplerimiz satış süresince görev yapacak

Satıcı ve alıcıların temiz bir ortamda kurbanlık alışverişini yapması için kurbanlık hayvan satış noktalarını temizleyen ekipler, satış süreci boyunca da denetim yaparak alanların temiz kalmasını sağlayacak. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı öncesinde hazırlıkların sürdürdüğünü belirterek, "Kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesim alanlarımız belirlenmiş durumda. Öncelikle kurban satış alanları ve çevresini temizleyerek, kullanım için hazır hale getirdik. Kurban Bayramı'nda da ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürecek" dedi.

Kurban satış yerleri

Bu yıl ki kurban satış noktaları Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı kesişimi, Akkent Mahallesi 12 Nolu Cadde üzeri Hasan Şazeli Cami önü, Yeditepe Mahallesi 43 Nolu Cadde Deniz Semt Pazarı karşısı, Şahintepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Şahintepe Parkı yanı olarak açıklandı.

Kurban kesim yerleri

Bu yıl 15 noktada yapılacak olan kesim yerleri ise Bahattin Kayalı İlkokulu, Dayı Ahmet Ağa İlkokulu, Dr. Sadık Ahmet İlkokulu, Beştepe Ortaokulu, 23 Nisan Ortaokulu, Kocatepe Ortaokulu, Şehit Fuat Oğuzcan İlkokulu, Büyükşehir Belediye Kreşi, Karataş Semt Pazarı, Deniz Semt Pazarı, Akkent Semt Pazarı, 23 Nisan Semt Pazarı, Kılınçoğlu Semt Pazarı, Güneş Semt Pazarı, Mavikent Semt Pazarı olarak açıklandı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ayrıca Kurban Bayramı öncesi ve bayram günü Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin işlerinin başında olacağını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP