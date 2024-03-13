Şahinbey'de Osmangazi Camii hizmete açıldı - Son Dakika
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Şahinbey'de Osmangazi Camii hizmete açıldı

Şahinbey\'de Osmangazi Camii hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Osmangazi Camii'ni Gaziantep'e kazandırdı. Caminin açılışı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camilerin dinimizin sembolü olduğunu belirterek, çocukların camilere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

13.03.2024 15:17  Güncelleme: 15:29
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Türkiye'nin en büyük ikinci camisini Gaziantep'e kazandıran Şahinbey Belediyesi, Osmanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Osmangazi Camii'ni de vatandaşın hizmetine açtı.

Şahinbey ilçesinin merkezine olduğu gibi, kırsal mahallelerine de önemli hizmetler götüren Şahinbey Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii ve Küllüyesi'nin ardından Şahinbey ilçesinin kırsal mahallesi olan Osmanlı Mahallesi'ne yapılan Osmangazi Camii vatandaşın ibadete açtı. Osmangazi Camii'nin açılışı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yapılırken, açılışa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Mehmet Tiryaki, Meclis Üyeleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Camiler dinimizin sembolü"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların camilere yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Camilerimiz bizim birliğimizin, beraberliğimizin ve dinimizin sembolüdür. Çocuklarımız camilere gelsin, camilerimiz onlarla şenleniyor. Onları korumanın en güzel yolu camilerden geçiyor. Gençlerimizi ve çocuklarımızı buralara alıştırırsak, birçok kötü alışkanlıklardan da uzak kalacaktır. Onları eğitime, dini eğitime, spora ve kurslara yönlendirelim. Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkalım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Şahinbey Belediyesi olarak bu zamana kadar başta Türkiye'nin en büyük 2. camisi olan ve açılışını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi ile birlikte 40 camimizi hizmete açtık. Şahinbey Belediyesi olarak merkezde veya kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Camimizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey'de Osmangazi Camii hizmete açıldı - Son Dakika

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