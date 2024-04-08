Şahinbey Belediye Meclisi Yeni Dönemin İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Şahinbey Belediye Meclisi 31 Mart seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında yapılan toplantıda, Meclis Başkanvekillikleri ve Komisyon üyeleri seçimi yapıldı.

Nisan ayı itibariyle mazbatasını alarak çalışmalarına başlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında yeni dönemin ilk Belediye Meclis Oturumu gerçekleştirildi. Oturumun açılışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında yapılan 2024 yılı Nisan ayı 1. Birleşim Meclis toplantısında 16 madde görüşüldü.

"Güzel hizmetler yapacağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclis üyeleri ile birlikte yeni projelere imza atacaklarını belirterek, "Yeni dönemin ilk meclis toplantısı başlamadan önce yeni seçilen tüm meclis üyelerimizi kutluyorum. Rabbim bu dönemde güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Bu dönemde tüm meclis üyelerimizle birlikte geçmişte olduğu gibi yine güzel işlere imza atacağız. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. İlk Meclisimiz çok güzel başladı. İnşallah bundan sonrada böyle devam eder" dedi.

"Seçimlerle yeni meclis"

Yeni dönemde Şahinbey Belediyesi Meclis Başkan Vekilliğine Cuma Güzel, Sait Şahin, Divan Asil Katip Üyeliğine Muhammed Rıdvan Bekiroğlu, Furkan Özdemir, Divan Yedek Katip Üyeliğine Bedia Darıcılar ve Çetin Okuyucu seçildi. Encümen Üyeliğine Bedia Darıcılar, Hacı Mehmet Bozgeyik, Mehmet Yusuf Aslan seçilirken, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu Üyeliğine Müslüm Yüksel ve Gamze Gül Günsoy seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine Cuma Güzel, Uğur Şahan, Zehra Ünal, Murat Arslan, Mahmut Öztürk Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Sait Şahin, Şükran Yılmaz, Fatih Tanrıöver, Mahmut Kalkan, Mahmut Demirel Tarife Komisyonu üyeliğine Mustafa Darıcıoğlu, Abdülkadir Sökücü, Mustafa Kemal Töremişoğlu, Abdullah Şaşuşağı ve Hasan Şencan seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturum toplantısını 16 Nisan 2024 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP