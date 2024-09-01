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Şahinbey Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında dart, okçuluk, geleneksel okçuluk, ve masa tenisi turnuvası gibi spor etkinlikleri düzenledi. Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde dart turnuvası etkinlikleri düzenlenirken Akkent Spor Köyü'nde ise okçuluk, geleneksel okçuluk ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

"Herkesin spor yapmasını istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yarışmalara katılan tüm sporcuları kutlayarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 102 yıldır milletçe aynı heyecanı duymanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel günleri yaşamamız için büyük emek veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos çok önemli bir gün biz de bugünün önemine istinaden Şahinbey Belediyesi olarak çeşitli spor etkinlikleri düzenledik. Buradaki amacımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha iyi duyurmak için farkındalık oluşturmak ve sporu geliştirmek. Gençlerimizi spora teşvik etmek için bisiklet, spor ayakkabısı, eşofman, tişört, forma, basketbol, futbol ve voleybol topu dağıttık, dağıtmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın tüm spor dallarında rahatça spor yapabilmesi için spor tesisleri yaparak imkan sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP