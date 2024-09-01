Şahinbey Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenledi

Şahinbey Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenledi

Şahinbey Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında dart, okçuluk, geleneksel okçuluk ve masa tenisi turnuvası gibi spor etkinlikleri düzenledi. Dereceye giren sporculara madalya ve hediyeler verildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinliklerin amacının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha iyi duyurmak, farkındalık oluşturmak ve sporu geliştirmek olduğunu belirtti.

01.09.2024 12:36  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında dart, okçuluk, geleneksel okçuluk, ve masa tenisi turnuvası gibi spor etkinlikleri düzenledi. Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde dart turnuvası etkinlikleri düzenlenirken Akkent Spor Köyü'nde ise okçuluk, geleneksel okçuluk ve masa tenisi müsabakaları düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerde dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

"Herkesin spor yapmasını istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yarışmalara katılan tüm sporcuları kutlayarak, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 102 yıldır milletçe aynı heyecanı duymanın gururunu yaşıyoruz. Bu güzel günleri yaşamamız için büyük emek veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos çok önemli bir gün biz de bugünün önemine istinaden Şahinbey Belediyesi olarak çeşitli spor etkinlikleri düzenledik. Buradaki amacımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha iyi duyurmak için farkındalık oluşturmak ve sporu geliştirmek. Gençlerimizi spora teşvik etmek için bisiklet, spor ayakkabısı, eşofman, tişört, forma, basketbol, futbol ve voleybol topu dağıttık, dağıtmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın tüm spor dallarında rahatça spor yapabilmesi için spor tesisleri yaparak imkan sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Spor, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:11 Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı Hakim Ziyech, Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı
13:28 KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu KPSS sınavına adaylara dağıtılmayan şeker damga vurdu!
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
12:04 Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 4. golünü attı
11:59 Atatürk’e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı Atatürk'e benzeyen fenomen canlı yayında 20 bin lira topladı
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:36 Mert Demir’in ’’Zalim’’ performansı dinleyicileri ikiye böldü Mert Demir'in ''Zalim'' performansı dinleyicileri ikiye böldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
11:08 Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor Yarım kalan cami inşaatı nedeniyle tarihi kilisede namaz kılan köy halkı destek bekliyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 14:27:22. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement