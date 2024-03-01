Şahinbey'den 'Okulda Sporla Uyum' Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey'den 'Okulda Sporla Uyum' Projesi

Şahinbey Belediyesi, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmak için 'Okulda Sporla Uyum' projesi başlattı. Proje ile ilkokul ve ortaokullarda beden eğitimi ve spor dersinin daha verimli geçirilmesi, okullardaki akran zorbalığının önüne geçilmesi ve öğrencilerin uyumunun desteklenmesi hedefleniyor.

01.03.2024 22:56  Güncelleme: 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey'den "Okulda Sporla Uyum" projesi

Şahinbeyli çocuklar Şahincanla spor yapıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine spor yapma alışkanlığı kazandırmak için "Okulda Sporla Uyum" projesi başlattı.

Şahinbey Belediyesi "Okulda Sporla Uyum" projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin fiziksel gelişimine, sosyal gelişimine ve psikomotor gelişimine spor yoluyla katkı sağlamayı hedefliyor. Proje ile ilkokul ve ortaokullarda beden eğitimi ve spor dersinin daha verimli geçirilmesini, okullardaki akran zorbalığının önüne geçilmesini, öğrencilerin uyumunun desteklenmesi hedefleniyor.

"Gençlerimiz ve çocuklarımız spor yapsın istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukları küçük yaşlarda spora teşvik ettiklerini ifade ederek, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapmasını önemsiyoruz. Bu nedenle ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz için 'Okulda Sporla Uyum' projesi kapsamında okullarda öğrencilerimize spor yaptırıyoruz. Minik öğrencilerimiz belediyemizin ve ilçemizin sembolü Şahincan ve spor hocalarımız eşliğinde hem spor yaparak hem de eğlenerek zamanlarını dolu dolu geçiriyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Spor, Eğitim, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey'den 'Okulda Sporla Uyum' Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi
    20 Şub UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi

    UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian'ın Hamas'ın terörist saldırısını İsrail'in tepkisi olarak göstermesine tepki gösterdi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı: Gazze'de 130 Gazeteci İsrail Tarafından Katledildi
    20 Şub Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı: Gazze'de 130 Gazeteci İsrail Tarafından Katledildi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de gerçekleşen soykırım suçlarını ve İsrail'in dezenformasyon politikasını eleştirdi. Altun, Gazze'de öldürülen gazetecilerin çoğunluğunun İsrail tarafından katledildiğini belirtti.

  • Bahçeli:
    20 Şub Bahçeli: "Danıştay 5. Daire'nin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır"

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Danıştay 5. Daire'nin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır, hukuki bir temeli yoktur" dedi.

  • Balıkçılık Bilimi Forumu, balıkçılık politikalarını bilimsel verilere dayalı şekillendirecek
    20 Şub Balıkçılık Bilimi Forumu, balıkçılık politikalarını bilimsel verilere dayalı şekillendirecek

    Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Balıkçılık Bilimi Forumu'nun balıkçılık politikalarını bilimsel verilere dayalı şekillendirme fırsatı sunacağını belirtti. Forumda, balıkçılık sektörünün stratejik önemi, çevresel sorunlar ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak.

  • Musaid e.V., Hatay'da Depremzedeler için Konut Konteynerleri Açılışını Gerçekleştirdi
    20 Şub Musaid e.V., Hatay'da Depremzedeler için Konut Konteynerleri Açılışını Gerçekleştirdi

    Hatay, Türkiye – 6 Şubat 2023 tarihindeki yıkıcı depremin ardından, Almanya merkezli hayır kurumu Musaid e.V., kritik bir yardım girişimini hayata geçirdi. 18 Şubat 2024 tarihinde, Hatay'daki Alahan Geçici Konaklama Merkezi'nde düzenlenen törenle depremden etkilenen ailelere 100 konut konteyneri teslim edildi. Bu proje, küresel felaketlerin arttığı bir dünyada, sürdürülebilir destek önlemlerinin acil ihtiyacını vurgulamaktadır.

  • Gazi Kars Platformu, Kars'ın temsilini güçlendirmek için kuruldu
    20 Şub Gazi Kars Platformu, Kars'ın temsilini güçlendirmek için kuruldu

    Gazi Kars Platformu Başkanı Kadir Bozan önderliğinde yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi. Platformun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Platformun hedefi, Kars'ın gazilik unvanını almak ve kentin tüm sorunlarıyla tarihi dokusuna uygun bir şekilde ilerlemektir.

  • Karadenizli Sanatçı Onay Şahin: Müzikte Evrenseli Kazandıkça Yöreyi de Kaybedersin
    20 Şub Karadenizli Sanatçı Onay Şahin: Müzikte Evrenseli Kazandıkça Yöreyi de Kaybedersin

    Karadenizli sanatçı Onay Şahin, halk müziğinde usta-çırak ilişkisinin önemine değinerek, müzikte evrenseli kazandıkça yöreyi de kaybedeceğimizi söyledi. Şahin, kemençe icracılığından türkü bestelemeye nasıl başladığını ve Karadeniz müziğinin geleceği hakkında konuştu. Ayrıca, Karadeniz müziğinin ulusallaşma sürecini ve sosyal medyanın etkisiyle yöresel müziklerin yayılmasını da değerlendirdi.

  • Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı: Kadınlar Cesaretli ve Güçlü Olmalı
    20 Şub Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı: Kadınlar Cesaretli ve Güçlü Olmalı

    Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, kadınları 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için aday olmaya çağırarak, 'Cesaretli olsunlar, güçlü olsunlar. Mahalleye çok ciddi bir kalite geliyor.' dedi. Erenoğlu, kadın muhtarların daha pratik ve çözüm odaklı olduğunu belirtti ve yerel seçimlerde kadın muhtar sayısının artması için 'pozitif ayrımcılık' yapılmasını istedi. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin kadınlara eğitim seminerleri düzenleyerek seçimlere hazırladığını ve bir kadın ordusunun geliyor olduğunu söyledi.

  • Hakan Tütüncü, DÖSİAD Üyeleriyle Buluştu
    20 Şub Hakan Tütüncü, DÖSİAD Üyeleriyle Buluştu

    Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DÖSİAD) üyeleriyle bir araya geldi. Tütüncü, Antalya için hazırladığı projeleri anlattı ve şehir içi trafik, toplu ulaşım, imar, turizme değer katacak ve yerel kalkınmaya destek olacak projeleri açıkladı. Tütüncü, gelecek hafta yapacakları lansmanla bütün projeleri tanıtacaklarını belirtti. Döşemealtı ilçesine yönelik de önemli yatırımların yer alacağını bildirdi.

  • DOKA, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne AB'den 35 Milyon TL Fon Sağladı
    20 Şub DOKA, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne AB'den 35 Milyon TL Fon Sağladı

    Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), mavi ekonomi, biyoçeşitlilikin korunması ve hava kalitesinin artırılması alanlarında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kullanılmak üzere Avrupa Birliği'nden (AB) 35 milyon liralık fon sağladı. DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek ekonomik değere dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti. DOKA'nın orta vadeli ve çok yıllık kalkınma planlamaları kapsamında hazırladığı sürdürülebilir turizm, mavi ekonomi ve katma değerli üretim ve ticarileşme programları AB tarafından desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda hazırlanan projelerle yaklaşık 35 milyon liralık AB fonu bölgeye kazandırılacak.

  • Başkent Gençlik Meclisi, 'Model Başkent' Simülasyonunu Gerçekleştirdi
    20 Şub Başkent Gençlik Meclisi, 'Model Başkent' Simülasyonunu Gerçekleştirdi

    Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin gruplara göre dağılımını dikkate alarak gerçekleştirilen 'Model Başkent' simülasyonunda gençler, Ankara'da artan göçlerin neden olduğu sorunlara çözümler üretti. 4 farklı hayali siyasi partiyi temsil eden gençler, 10 farklı komisyonda bir araya gelerek raporlar hazırladı ve kararlar aldı.

  • AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan Seçim Çalışmalarına Başladı
    20 Şub AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan Adayı Nedim Kaplan Seçim Çalışmalarına Başladı

    AK Parti'nin Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan, seçim çalışmalarına başlangıç yaptı. Şenköy ve Bağcılar Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Kaplan, projelerini açıklayarak destek istedi.


22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldüren şahıs tutuklandı
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 23:12:48. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey'den 'Okulda Sporla Uyum' Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement